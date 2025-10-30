Ce spune un medic legist după moartea Ștefaniei Szabo: „Unii medici au început să se aboneze la farmaciile spitalelor”

Stiri actuale
30-10-2025 | 19:45
Apar informații surprinzătoare în ancheta morții doctoriței de la Spitalul Județean Buzău. Un cadru medical ar fi mărturisit la audieri că a scos din urgență un anestezic fără justificare oficială, iar fiola respectivă ar fi ajuns la Ștefania Szabo.

autor
Dan Oprea

La audieri, alte două alte cadre medicale, ar fi făcut declarații contradictorii.

La primele audieri care au avut loc la Poliție, un medic de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Buzău ar fi declarat că doctorița Ștefania Szabo i-ar fi cerut o fiolă de anestezic cu câteva ore înainte să moară, iar el i-ar fi dat-o.

Situația nu ar fi fost consemnată oficial în documentele spitalului - contrar regulilor.

Sorin Pătrașcu, managerul SJU Buzău: „Toate secțiile spitalului ridică medicamente pe condica de medicamente. Se ridică de personalul desemnat, de către medici”.

Potrivit unor surse din anchetă există și suspiciunea că alte două cadre medicale ar fi oferit declarații incomplete sau nesincere. Persoanele în cauza vor fi chemate să dea noi declarații.

Se vor extinde cercetările și asupra stocurilor de medicamente ale Spitalului de Urgență din Buzău dar și a modului în care sunt gestionate substanțele anestezice în aceasta unitate medicală.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, medicul legist Cristian Paparău a afirmat că - în România - unii medici „au cam început să se aboneze” la farmaciile spitalelor” - sugerând un acces necontrolat la substanțe medicamentoase. Specialistul avertizează că, dacă s-ar face o acțiune de testare rapidă în rândul doctorilor, rezultatele ar putea fi surprinzătoare.

Cristian Paparău, medic legist: „Există studii care relatează consumul de anestezice în rândul cadrelor medicale, mai cu seamă în rândul medicilor cunosc cazuri. Inclusiv în România care au decedat în urma unor astfel de substanțe anestezice. Sunt persoane care devin dependente de această substanță și de efectele pe care le produce odată introdusă în organism sau poate fi folosită inclusiv în scop suicidar atunci când se pune o doză mai mare.”

Corespondent PRO TV: „Medicii legiști au stabilit că doctorița Ștefania Szabo a murit în jurul orei unu noaptea la nicio oră de la ultimul consult. A fost găsită cinci ore mai târziu de un coleg care a intrat în camera de gardă alertat de alarma ce se auzea de la telefonul doctoriței.”

Trupul Ștefaniei Szabo a fost depus dimineață la capela spitalului din Buzău, unde colegii și prietenii i-au adus un ultim omagiu.

Colegă: „Pentru toată lumea a fost un șoc pentru că era foarte tânără și avea multe de făcut.”

Cristian Unguereanu, directoarea DSP Buzău:Își dorea foarte multe pentru spital, își dorea să facă schimbări, o parte a reușit să le ducă la bun sfârșit dar mai avea multe de făcut.”

Ștefania Szabo urmează să fie înmormântată vineri, în București.

