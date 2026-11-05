La unele unități medicale nu i-a răspuns nimeni, la altele i s-a spus că nu mai sunt locuri disponibile. Autoritățile verifică acum dacă medicii își respectă programul și dacă ambulatoriile funcționează așa cum prevede legea. În anumite unități, aceste programări se pot face atât telefonic, cât și online.

Sub pretextul că este nepotul unei paciente care are nevoie de o consultație la neurologie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a sunat în ambulatoriile mai multor spitale din București și din țară.

Într-unul dintre cazuri, la Spitalul Colentina, din Capitală, ministrul ar fi fost îndrumat către o altă instituție medicală.

Managerul Spitalului Colentina spune că sistemul de programări funcționează, dar că la unele specialități nu mai sunt locuri pentru luna aceasta.

Dr. Alexandru Iacobescu, manager Spitalul Colentina: „Avem programări pe toată luna și am încercat doar să ajutăm”.

Altă încercare, Spitalul Sfânta Maria din Iași. Aici, telefonul unde se pot face programări era închis. Managementul nu are o explicație punctuală pentru această situație, dar susține că programări se fac, adevărat, mai greu la unele specializări.

Manager Iași: „Sunt secții la care se pot face programări de pe zi pe alta și foarte aglomerate la altele. Programări se pot face și online”.

Ministrul spune că a reușit să facă programare telefonică în ambulatoriul spitalelor județene din Constanța și Timișoara.

Ministerul extinde controalele la spitalele din toată țara

Între timp, am făcut și noi o încercare să ne programăm la un medic specialist de la Spitalul de Urgență București.

Primul apel ne-a dus la un robot care ne-a direcționat apoi către alte persoane și, după mai multe discuții de la un interior la altul, am reușit în cele din urmă să obținem o programare. Online erau locuri puține și cu plată.

Conducerea spitalului spune că sistemul de programări este într-un proces de îmbunătățire, atât online, cât și telefonic.

Ministrul Sănătății spune că va extinde controalele în spitalele din toată țara.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Blochează locurile la stat și pleacă cu pacienții la cabinetele lor private”.

În ambulatoriile integrate ale spitalelor nu ajung urgențe, ci pacienți cronici care au nevoie de consultații și investigații pentru diagnostic sau după intervenții chirurgicale. Medicii din spitalele publice au obligația să acorde consultații și în ambulatoriu. Programul poate fi organizat până la ora 20:00, în condițiile în care există personal suficient.