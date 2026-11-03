Ministrul a efectuat o vizită de lucru la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu", pentru evaluarea stadiului lucrărilor de construcţie a noului Centru de Mari Arşi pentru Copii, precum şi a investiţiilor destinate dezvoltării infrastructurii medicale pediatrice, scrie Agerpres.

„Acum, la rectificarea bugetară, suplimentez zona de urgenţă exact cu 200 de milioane. Le pot da asigurări pacienţilor că criza financiară din sistemul de sănătate s-a diminuat semnificativ, că odată cu rectificarea bugetară sumele necesare pentru programele naţionale, dar şi pentru zonele critice din spitale vor fi alocate începând din această săptămână şi automat această presiune şi această tensiune o să dispară", a spus ministrul.

Bugetul Sănătăţii a crescut cu 8,3 miliarde de lei

Vineri, după şedinţa de Guvern în care a avut loc prima rectificare bugetară, ministrul Alexandru Rogobete anunţa că bugetul Sănătăţii a fost suplimentat cu 8,3 miliarde de lei, din care 1,2 miliarde de lei revin Ministerului Sănătăţii, iar 7,1 miliarde de lei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

El spunea că fondurile suplimentare vor fi folosite pentru finanţarea serviciilor medicale, a programelor naţionale de sănătate, plata datoriilor către spitale şi farmacii, precum şi pentru susţinerea serviciilor de urgenţă.