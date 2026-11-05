Ce a pățit ministrul Sănătății când a încercat, sub anonimat, să „își interneze bunica” la spital. VIDEO

Acesta a povestit că a constatat personal cât de greu se obține o consultație, după ce a încercat să facă o programare la neurologie pentru „bunica sa”, anonim. Verificările încep joi și vizează modul în care funcționează ambulatoriile de specialitate.

„Mulți pacienți mi-au semnalat că sună zile întregi la spitale, că nu le răspunde nimeni sau că li se spune mereu că nu mai există locuri disponibile. Așa că am pus mâna pe telefon și am sunat personal la mai multe spitale publice din România, încercând să obțin o programare la neurologie pentru "bunica mea". Rezultatele au fost diferite”, a scris el pe Facebook.

Rogobete susține că în unele spitale, sistemul funcționează, personalul răspunde, iar programările sunt disponibile într-un timp rezonabil. În alte spitale, însă, a întâlnit situații greu de acceptat: „programări imposibile și chiar recomandări de a apela la o clinică din afara spitalului. Nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de așteptare și explicații administrative pentru a ajunge la un medic specialist!'', a mai scris ministrul pe Facebook.