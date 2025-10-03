Şeful CJ Iaşi, după tragedia de la spitalul de copii: Ieşirile la ţigară cresc riscul infecţiilor nosocomiale

El a mai spus că problema accesului în Spitalul pentru Copii „Sf. Maria", în special în secţiile ATI, trebuie tratată cu maximă seriozitate, motiv pentru care va fi achiziţionat un echipament pentru accesul pe bază de cartele.

„Vă mărturisesc că am avut o discuţie destul de fermă şi de dură cu managerul de la Spitalul Sf Maria. Din păcate, discuţia a fost şi înainte, dar mult mai fermă după această tragedie. Nu pot să afirm, ca să fac o ştire, că "se intră în secţia ATI ca-n gară", pentru că nu are cum să fie aşa ceva, mai ales că e vorba de aparţinători sau de pacienţi. Dar, specificul Spitalului de Pediatrie din Iaşi sau din oricare alt oraş din ţară este ca aparţinătorul să stea internat o zi, două, o săptămână sau poate luni de zile, cu copilul. Ceea ce nu se întâmplă la Spitalul de Neurochirurgie, la Oncologie sau în alte părţi. Din păcate, ieşirea asta perpetuă - ieşirea la ţigară sau fuga la cumpărături -, face ca riscul infecţiei cu nosocomiale în unităţile de pediatrie din ţară să fie mult mai mari", a răspuns jurnaliştilor preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe.

Măsurile de acces trebuie înăsprite

Potrivit acestuia, noul manager al unităţii medicale a fost informat că trebuie să înăsprească măsurile pentru limitarea accesului necontrolat în spital.

„I-am explicat noului manager, dar sunt convins că fiind un medic cu experienţă, că poate lua toate măsurile astfel încât să restricţioneze sau să condiţioneze, ori să supervizeze pe cât posibil cât se poate de strict intrarea şi ieşirea în spital. (...) S-a discutat ca nici cadrele medicale să nu mai circule de la un etaj la altul, de la o secţie la alta, fără să respecte protocoalele medicale", a răspuns Costel Alexe.

La Spitalul „Sf Maria” urmează să fie implementat un sistem de acces pe bază de cartele de acces, conform acestuia.

„Înţeleg că este o procedură în licitaţie pentru achiziţia de echipament control acces inclusiv a personalului medical cu cartelă, pentru secţia ATI, şi nu numai. Cu siguranţă va fi implementat”, a răspuns preşedintele CJ Iaşi.

