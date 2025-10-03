Bărbat bătut și luat pe capota mașinii de un șofer, în fața unui spital din București. Imaginile șocante au fost filmate

Imagini șocante au fost suprinse în fața unui spital din Capitală. După un conflict în trafic, un șofer l-a luat pe capota mașinii pe un pieton, apoi l-a luat la bătaie.

Imaginile au fost surprinse în zona spitalului Universitar din Capitală. Bărbatul de 47 de ani parcase acolo pentru a-i permite soției sale, care mergea la unitatea medicală, să coboare din mașină.

Pietonul - un bărbat de 49 de ani - l-a atenționat că a parcat neregulamentar și s-a poziționat în fața mașinii.

Potrivit imaginilor surprinse de camera de supraveghere, șoferul a pornit mașina și l-a acroșat, deplasându-se cu acesta pe capotă, pe o distanță scurtă. Apoi a coborât din vehicul și l-a lovit cu pumnii pe pieton, spun polițiștii.

Șoferul de 47 de ani a fost testat pentru alcool, dar rezultatul a fost negativ. El a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat acum pentru loviri și alte violențe, dar și pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Polițiștii vor să ceară arestarea sa preventivă.

