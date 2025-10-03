Bărbat bătut și luat pe capota mașinii de un șofer, în fața unui spital din București. Imaginile șocante au fost filmate

Stiri Socante
03-10-2025 | 14:40
×
Codul embed a fost copiat

Imagini șocante au fost suprinse în fața unui spital din Capitală. După un conflict în trafic, un șofer l-a luat pe capota mașinii pe un pieton, apoi l-a luat la bătaie.

autor
Cristina Dobre

Imaginile au fost surprinse în zona spitalului Universitar din Capitală. Bărbatul de 47 de ani parcase acolo pentru a-i permite soției sale, care mergea la unitatea medicală, să coboare din mașină.

Pietonul - un bărbat de 49 de ani - l-a atenționat că a parcat neregulamentar și s-a poziționat în fața mașinii.

Potrivit imaginilor surprinse de camera de supraveghere, șoferul a pornit mașina și l-a acroșat, deplasându-se cu acesta pe capotă, pe o distanță scurtă. Apoi a coborât din vehicul și l-a lovit cu pumnii pe pieton, spun polițiștii.

Șoferul de 47 de ani a fost testat pentru alcool, dar rezultatul a fost negativ. El a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat acum pentru loviri și alte violențe, dar și pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Citește și
bataie
Răzbunare violentă pentru o remarcă online: un bărbat bătut de patru indivizi în plină stradă

Polițiștii vor să ceară arestarea sa preventivă.

Vreme severă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, bataie, sofer,

Dată publicare: 03-10-2025 14:34

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Citește și...
Un șofer de microbuz din Gorj a fost bătut cu pumnii și picioarele de doi indivizi mascați, în fața casei
Stiri Socante
Un șofer de microbuz din Gorj a fost bătut cu pumnii și picioarele de doi indivizi mascați, în fața casei

Polițiștii din Gorj caută doi indivizi care l-au bătut pe șoferul unui microbuz chiar în fața casei acestuia.

Răzbunare violentă pentru o remarcă online: un bărbat bătut de patru indivizi în plină stradă
Stiri actuale
Răzbunare violentă pentru o remarcă online: un bărbat bătut de patru indivizi în plină stradă

Un bărbat de 37 de ani din Bistrița-Năsăud a fost victima răzbunării unui individ pentru... un comentariu pe Facebook.

Un bărbat de 36 de ani din Dâmbovița a bătut o femeie și un bărbat, pe stradă. Incidentul a fost filmat de martori
Stiri actuale
Un bărbat de 36 de ani din Dâmbovița a bătut o femeie și un bărbat, pe stradă. Incidentul a fost filmat de martori

Un individ de 36 de ani din comuna Lungulețu, Dâmbovița, este cercetat de oamenii legii după ce a bătut crunt, pe stradă, un bărbat și o femeie. Incidentul violent a fost filmat de martori.

Bărbat din Olt, bătut de rudele soției, pentru că nu dădea bani pentru copii. Are răni pe tot corpul
Stiri actuale
Bărbat din Olt, bătut de rudele soției, pentru că nu dădea bani pentru copii. Are răni pe tot corpul

Un bărbat din Olt a fost snopit în bătaie de rudele fostei soţii. Femeia s-a plâns apropiaților că fostul soț nu i-a dat bani pentru creșterea celor doi copii, pe care îi au împreună, iar familia s-a gândit să o răzbune.

Scandal pe străzile din Piatra-Neamț. Doi prieteni de pahar, ridicați de polițiști după ce s-au luat la bătaie
Stiri actuale
Scandal pe străzile din Piatra-Neamț. Doi prieteni de pahar, ridicați de polițiști după ce s-au luat la bătaie

Doi indivizi de 29 şi 42 de ani din Piatra-Neamţ au fost încătuşaţi de poliţişti după ce s-au bătut și au provocat haos pe o stradă din oraş.

Recomandări
Bolojan, bilanț la 100 de zile: Nu a fost o austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate
Stiri Politice
Bolojan, bilanț la 100 de zile: Nu a fost o austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate

Ilie Bolojan prezintă vineri bilanțul la 100 de zile de la preluarea funcției de prim-ministru al României. Conform prevederilor coaliției de guvernare, Bolojan ar trebui să dețină această funcție până în 2027, când PSD va prelua postul de premier.  

DIICOT a reținut un bărbat de 33 de ani pentru acte de terorism. Dispozitive explozive descoperite la domiciliu
Stiri actuale
DIICOT a reținut un bărbat de 33 de ani pentru acte de terorism. Dispozitive explozive descoperite la domiciliu

Procurorii DIICOT din Bistrița-Năsăud au dispus reținerea unui bărbat de 33 de ani, acuzat de săvârșirea infracțiunii de acte de terorism.

Furtună și ploi abundente în toată țara. Momentul în care un copac strivește o mașină aflată în mișcare | Video
Stiri actuale
Furtună și ploi abundente în toată țara. Momentul în care un copac strivește o mașină aflată în mișcare | Video

Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Octombrie 2025

01:35:38

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 03 Octombrie 2025

03:12:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28