Momentul în care bărbatul din Buzău a mers să își înjunghie fosta iubită, în fața farmaciei în care lucra. VIDEO

01-10-2025 | 19:20
O farmacistă de 41 de ani din județul Buzău a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu o armă albă chiar de fostul iubit. Individul, cu 3 ani mai în vârstă, nu ar fi acceptat despărțirea de femeia care este căsătorită și are doi copii.

Dan Oprea

Imediat după atac, s-a predat și a fost reținut, în timp ce ea este internată în stare gravă. Momentul de dinaintea atacului a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Femeia a ajuns la farmacie la ora 07:37. O cameră de supraveghere i-a filmat mașina intrând în parcare. După câteva secunde, apare și bărbatul, cu motocicleta. Intră pe altă stradă. Apoi camera surprinde momentul în care individul intră și el în parcare, pe jos. Au trecut doar 2 minute de la sosirea victimei.

După alte două minute, el este surprins când pleacă și se îndrepta spre magazinul de peste drum. În scurt timp, vrea să traverseze înapoi, dar se întoarce pe trotuar și își continuă drumul. După ce și-a aruncat mănușile, a mers la poliție, unde s-a predat.

Atacul a avut loc în mașina victimei. Agresorul s-ar fi așezat în dreapta și, după o discuție scurtă, s-a năpustit asupra fostei iubite.

farmacie atac
Atac într-o farmacie din Capitală. Un tânăr înarmat cu un cuțit a furat peste 2.000 de lei

Valerică Văsîi, prim-procuror adjunct, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău: „Pe fondul unor discuții contradictorii cu un bărbat de 44 de ani, cu care ar fi avut o relație de concubinaj, a fost înjunghiată cu un cuțit de acesta în zona toracelui.”

Bărbatul nu ar fi acceptat despărțirea. La magazin a intrat ca să anunțe ce a făcut, dar oamenii din apropiere au auzit și ei scandalul.

Femeie:Am auzit țipând. A înjunghiat-o, a urcat-o în ambulanță.”

Starea femeii este gravă

Adriana Bunilă, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Buzău: „A suferit o plagă prin înjunghiere. Leziunile suferite necesită intervenție chirurgicală, iar pacienta va intra în sala de operații.”

Victima este căsătorită și are doi copii. Fostul ei iubit este cercetat pentru tentativă de omor.

Sursa: Pro TV

