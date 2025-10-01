Ipotezele autorităților în cazul intoxicației misterioase din Vaslui. Un copil a murit, mama și sora sunt în spital

01-10-2025 | 19:12
Autoritățile sanitar-veterinare din Vaslui iau în calcul să emită o alertă națională după moartea unui copil de 11 ani și spitalizarea de urgență a mamei și surorilor lui.

autor
Cătălina Vieru,  Iulia Ciuhu

Au mâncat cu toţii crenvurști luaţi de la un magazin din localitate, însă în frigiderul familiei au fost găsite şi alte alimente. Emiterea alertei depinde și de rezultatul necropsiei băiatului, pentru că nu este exclusă nici o expunere la o substanță chimică periculoasă.

Cei din familie au început să acuze grețuri, vărsături și somnolență, la scurt timp după cină.

Bunica copiilor: „Am mâncat crenvurștii, mai târziu a fost rău la fete și la băiat. Pe la 10-11 noaptea a luat-o și mă-sa de la stomac.”

Cei de la ambulanţă chemaţi dimineață au găsit băiatul de 11 ani în stop cardio-respirator.

Eduard Popică, prefectul județului Vaslui: „Au fost efectuate manevre de resuscitare timp de 100 de minute dar, din păcate, nu am avut rezultate pozitive. Atât mama cât și cele două minore au declarat că în cursul zilei de luni după-amiază au consumat de la un magazin din sat niște crenvurști.”

Mama și cele două fete de 14 și 16 ani au fost transferate la un spital din Iași și sunt în stare stabilă - transmit medicii.

Autoritățile sanitare au prelevat probe din crenvurștii cumpărați de familie de la un magazin din localitate dar și din alte alimente găsite în frigider.

Mihai Ponea, directorul DSVSA Vaslui: „Crenvurștii sunt în termen de valabilitate. La examenul senzorial nu s-a identificat nimic suspect. Ne este greu să ne pronunțăm la acest moment, să fie o bacterie atât de agresivă încât să poată provoca moartea în timp atât de scurt.”

Probele prelevate din crenvurști și dintr-un borcan de smântână vor fi analizate în laborator. Se așteaptă și raportul de la medicină legală în cazul copilului de 11 ani.

Mihai Ponea, directorul DSVSA Vaslui: „Au fost identificate loturile celor două alimente și în cel mai scurt timp se va demara pe sistemul de alertă național și aceste loturi vor fi blocate de peste tot din România.”

Decizia va fi luată în funcție de rezultatele analizelor.

Se investighează și o posibilă expunere a victimelor la o substanță chimică periculoasă. În curtea casei, unde familia creștea păsări, fusese făcută recent o dezinsecție.

Sursa: Pro TV

