Cazul copiilor morți de la Iași ajunge la Parchet. Ministrul Sănătății: „Nu s-a respectat niciun protocol”

Stiri Sanatate
01-10-2025 | 23:06
Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași
Agerpres

Ministrul Sănătății a criticat „haosul administrativ” de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, acolo unde mai mulți copii și-au pierdut viața. Alexandru Rogobete a subliniat că „nu s-a respectat niciun protocol specific”.

autor
Adrian Popovici

Alexandru Rogobete a vorbit despre scandalul de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași și a explicat faptul că responsabilii cu care a discutat nu au putut să stabilească când a murit primul copil sau care a fost protocolul urmat de conducere și cadrele medicale în această situație.

În plus, el a explicat că va trimite rapoartele Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat la Parchet.

„Un haos administrativ și procedural mai mare ca la Iași eu nu am văzut până acum. Am stat de vorbă cu 3-4 oameni când am fost acolo și niciunul dintre ei nu a fost în stare să-mi explice ce au făcut când a apărut primul caz, ce protocol au urmat”, a declarat la Antena 3, Alexandru Rogobete.

Ministrul a mai subliniat că nu au fost respectate protocoalele specifice situației. În plus, Rogobete a vorbit despre faptul că ușile de la ATI nu au putut fi igienizate corespunzător, dat fiind că erau din lemn, dar și că singurul test corect făcut acolo să fie cel cu mostre prelevate de Inspecția Sanitară de Stat.

Copil spital
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor

„Nu s-a respectat niciun protocol specific pentru aceste situații. (...) În secția ATI sunt uși de lemn, ceea ce nu permite igienzarea lor corectă. (...) Testele microbiologice au ieșit negative. Sngurul test poztiv este cel făcut de echipa de la Inspecția Sanitară de Stat. Ceea ce mă face să cred că testele nu au fost prelevate corect și prelucrate suficient”.

Măsuri pentru a preveni noi tragedii

Ministrul a mai dat asigurări că alături de Societatea de ATI și Colegiul Medicilor, intituția pe care o conduce va acorda mai multă atenție pregătirii personalului medical pentru combaterea infecțiilor nosocomiale.

„Cu societatea de ATI și Colegiul Medicilor ne vom apleca mai mult asupra treiningurilor pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. (...) O altă măsură, secțiile de ATI vor fi extinse, acolo unde se poate în primă fază cu medic epidemiolog - și apoi pe permen mediu peste tot - acesta va avea un singur rpl, să monitorizeze zi de zi statusul IAAM ș monitorizarea manevrelor dn ATI. (...) În luna octombrie o altă măsură - vom înființa program nou de Acțiuni Prioritare pentru achiziționarea de echimapente și materiale pentru limitarea infecțiilor nosocomiale în ATI”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Lanț de tragedii la Sfânta Maria din Iași

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susține că la spitalul Sfânta Maria din Iași au murit nu șapte, ci zece copii, deoarece acolo a mai fost un focar de infecție în luna iunie a acestui an.

Parlamentarul susține că, în acea perioadă, director medical a fost ”aceeași doamnă care a ajuns apoi manager”, fiind promovată în funcție chiar după ce s-au produs aceste decese.

El a anunțat că va depune o plângere penală împotriva conducerii spitalului Sfânta Maria pentru grave fapte de abuz în serviciu.

În fiecare zi aflăm lucruri oribile despre ce s-a întâmplat la Spitalul Sfânta Maria. Vreau să repet pentru opinia publică și să corectez o informație. Avem acolo 10 copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu șapte. Din luna iunie am mai avut un focar acolo de clepsiela, o bacterie foarte puternică, foarte toxică, care a luat viața altor copii pe vremea aceea. Aduceți-vă aminte, director medical era aceeași doamnă care a ajuns apoi manager. Vreau să înțelegeți foarte clar, mor niște copii în condiții suspecte pe secția ATI și directorul medical este premiat să fie manager. În iunie mor copiii, în luna iulie această doamnă este premiată și pusă manager.

Sursa:

Etichete: ministerul sanatatii, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 01-10-2025 23:06

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor
Stiri actuale
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susține că la spitalul Sfânta Maria din Iași au murit nu șapte, ci zece copii, deoarece acolo a mai fost un focar de infecție în luna iunie a acestui an.  

Unde a fost descoperită bacteria care a ucis șapte copii la spitalul din Iași. Infecția nu a fost raportată la timp
Stiri Sanatate
Unde a fost descoperită bacteria care a ucis șapte copii la spitalul din Iași. Infecția nu a fost raportată la timp

Secția ATI a spitalului „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit mai mulți copii, nu are chiuvete în fiecare salon, așa cum prevede legea.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

