Dezastru la Spitalul "Sf. Maria" Iași, unde 7 copii au luat bacteria ucigașă. "Nu existau chiuvete pentru spălarea mâinilor"

Stiri Sanatate
03-10-2025 | 08:54
Bacteria Serratia, care a provocat moartea a 7 copii în ultimele săptămâni, a fost depistată și la un bebeluș născut prematur într-un spital din Suceava. Ministrul Sănătății a cerut explicații de la Direcția de Sănătate Publică din județ.  

Iulia Ciuhu,  Liliana Curea

Alexandru Rogobete a prezentat joi și concluziile controlului făcut la spitalul „Sfânta Maria” din Iași, pe care spune că le va trimite la Parchet. Au fost descoperite nereguli grave, ce au dus la răspândirea bacteriei periculoase.

La Iași, cazurile de Serratia nu au fost raportate corect, iar ancheta epidemiologică nu a fost realizată conform normelor legale. Șefa Secției de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale nu a putut arăta când și de unde au fost prelevate teste, după apariția primului caz cu bacteria periculoasă.

Planul de supraveghere și limitare nu precizează câte infecții există și de ce tip, nu are obiective clare pentru depistarea lor și nu prevede verificări regulate pe secții. Mai mult, bacterii periculoase, precum Serratia, nu sunt incluse pe lista agenților patogeni și, practic, personalul ATI nu a avut instrucțiuni clare pentru gestionarea situațiilor de risc.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății:

Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași
Cazul copiilor morți de la Iași ajunge la Parchet. Ministrul Sănătății: „Nu s-a respectat niciun protocol"

"Avizul de funcționare s-a emis ilegal, pentru că nu existau chiuvete pentru spălarea mâinilor personalului medical".

"În terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienți, pentru aparținători".

"În planul-cadru de conformare – și acesta este principalul motiv pentru care voi trimite cazul la Parchet – nu este prevăzut niciun obiectiv de remediere și nu se stipulează lipsa chiuvetelor".

Raportul arată și că substanțele care omoară bacteriile nu erau folosite în cantitățile și la concentrațiile indicate de producător.

Cei de la Ministerul Sănătății vorbesc și despre nereguli în numirea șefilor. Doctorița care coordonează secția ATI ar fi fost numită fără respectarea prevederilor legale, spune Alexandru Rogobete, pentru că nu este cadru universitar și, prin urmare, nu ar trebui să conducă o secție clinică.

Concluziile controlului făcut de Ministerul Sănătății la Spitalul ”Sf. Maria din Iași

Ministrul a cerut schimbarea ei, dar și a directorului medical – aceeași doctoriță care până luni a fost manager interimar.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: "Încurajez încă o dată toți managerii și toți șefii de secție să raporteze. Pacienții, în primul rând, sunt puși în pericol".

Cei de la Consiliul Județean, în subordinea căruia este spitalul, spun că vor lua toate măsurile recomandate de Minister.

Costel Alexe, președinte CJ Iași: "Vom implementa toate concluziile raportului. Voi solicita managerului ca tot ce ține de management să fie dus fără echivoc la îndeplinire. Îmi doresc ca toți cei vinovați să răspundă".

Scandalul de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a izbucnit după ce șase copii au murit acolo, infectați cu bacteria Serratia. Al șaptelea deces a fost al unui copil transferat la București. Era pozitiv pentru bacteria periculoasă când a fost adus în Capitală și, chiar dacă testul a ieșit negativ după trei zile, medicii nu au reușit să îl salveze.

Concluzii preliminare privind verificarea efectuată la nivelul Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” Iași, respectiv la DSP Iași

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII:

-Unitatea sanitară nu deține avizele și autorizațiile actualizate pentru toate produsele biocide.
-Nu sunt respectate normele privind amplasarea paturilor în saloane.
-Aparatura și echipamentele medicale sunt depozitate pe holurile de acces.
-Materialele sanitare de unică folosință și materialele sanitare supuse sterilizării sunt depozitate necorespunzător.
-Saloanele și rezervele pacienților nu sunt dotate cu lavoare cu apă curentă.

Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria" Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară"

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Sănătății a criticat „haosul administrativ” de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, acolo unde mai mulți copii și-au pierdut viața. Alexandru Rogobete a subliniat că „nu s-a respectat niciun protocol specific”.

