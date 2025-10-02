Avizul pentru Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secţia ATI se intră ca în gară”

Stiri actuale
02-10-2025 | 16:38
Alexandru Rogobete
Inquam Photos / Denis Grosu

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

autor
Adrian Popovici

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Ministrul a precizat că avizul medical pentru unitatea spitalicească a fost emis ilegal.

„Avizul de funcţionare pentru această unitate sanitară a fost emis ilegal, pentru că nu există în unitatea de terapie intensivă chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, conform prevederilor legale, pentru dezinfecţia şi pentru spălarea mâinilor personalului medical. Modul în care a fost dat avizul, de ce a fost emis acest aviz, sub presiune, a cui - dacă a existat o presiune - şi de ce nimeni din conducerea spitalului sau din interiorul acestei unităţi sanitare sau secţii nu s-a sesizat până în momentul acestui control, Parchetul sigur va aduce aceste răspunsuri. Anunţ că raportul Corpului de control al ministrului Sănătăţii şi raportul Inspecţiei sanitare de stat vor fi transmise către Parchetul General pentru verificări suplimentare, care sigur exced capacitatea Ministerului Sănătăţii”, a afirmat el.

El a subliniat că ”în secţia ATI se intră ca în gară”, arătând că s-au constatat şi ale ”nerespectări flagrante” ale protocoalelor şi legislaţiei în spitalul de la Iaşi.

Citește și
Spital
Spitalul în care au murit 7 copii infectați cu o bacterie a plătit 55.000 de lei unor firme de curățenie care nu făceau curat

Probleme majore la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi

Potrivit acestuia, în urma controlului au fost identificate o serie de deficienţe administrative, cum ar fi modul în care a fost numită şefa secţiei de ATI în acest spital, „cu încălcarea şi nerespectarea prevederilor legale din Legea 95”.

„Discutăm aici despre un spital clinic, un spital universitar, iar conform legislaţiei în vigoare, medicul-şef poate fi cadru universitar. În această situaţie, la Iaşi, medicul interimar şef de secţie ATI nu este cazul universitar şi nu s-a putut face dovada de către echipa de control şi de către echipa administrativă a unităţii sanitare despre modul în care a fost numită şi în baza căror prevederi legale, ele sigur neexistând”, a arătat Alexandru Rogobete.

În ceea ce priveşte medicul epidemiolog al unităţii medicale, Rogobete a spus că nu au fost prezentate documente privind susţinerea vreunui examen de promovare în funcţia de coordonator.

„Dacă discutăm despre medicul epidemiolog, de asemenea, nu au fost prezentate documente privind susţinerea vreunui examen de promovare în funcţia de coordonator al serviciului de supraveghere şi prevenire a infecţiilor asociate activităţii medicale din cadrul unităţii sanitare”, a mai arătat Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, constatările Inspecţiei sanitare de stat arată deficienţe grave cu privire la modul în care au fost aplicate protocoalele pentru limitarea răspândirii infecţiilor asociate activităţii medicale în unitatea sanitară. 

Sursa: Agerpres

Etichete: iași, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 02-10-2025 16:38

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Țeapa secolului! ”Prezentatoarea” serilor de Champions League din Turcia are zeci de mii de fani și face milioane: cine este, de fapt, Eysan Aksoy
GALERIE FOTO Țeapa secolului! ”Prezentatoarea” serilor de Champions League din Turcia are zeci de mii de fani și face milioane: cine este, de fapt, Eysan Aksoy
Citește și...
Cazul copiilor morți de la Iași ajunge la Parchet. Ministrul Sănătății: „Nu s-a respectat niciun protocol”
Stiri Sanatate
Cazul copiilor morți de la Iași ajunge la Parchet. Ministrul Sănătății: „Nu s-a respectat niciun protocol”

Ministrul Sănătății a criticat „haosul administrativ” de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, acolo unde mai mulți copii și-au pierdut viața. Alexandru Rogobete a subliniat că „nu s-a respectat niciun protocol specific”.

Spitalul în care au murit 7 copii infectați cu o bacterie a plătit 55.000 de lei unor firme de curățenie care nu făceau curat
Stiri actuale
Spitalul în care au murit 7 copii infectați cu o bacterie a plătit 55.000 de lei unor firme de curățenie care nu făceau curat

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor
Stiri actuale
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susține că la spitalul Sfânta Maria din Iași au murit nu șapte, ci zece copii, deoarece acolo a mai fost un focar de infecție în luna iunie a acestui an.  

Recomandări
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA
Stiri actuale
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu, într-o postare pe Facebook.

Atac armat lângă o sinagogă din Manchester. Două persoane au murit, alte trei sunt în stare gravă. Suspectul a fost împuşcat
Stiri externe
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester. Două persoane au murit, alte trei sunt în stare gravă. Suspectul a fost împuşcat

Două persoane au murit și alte trei au fost grav rănite joi dimineaţă într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunţat poliţia britanică, adăugând că suspectul a fost împuşcat de ofiţeri, relatează Reuters şi AFP.

Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”
Stiri actuale
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Octombrie 2025

48:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28