Avizul pentru Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secţia ATI se intră ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Ministrul a precizat că avizul medical pentru unitatea spitalicească a fost emis ilegal.

„Avizul de funcţionare pentru această unitate sanitară a fost emis ilegal, pentru că nu există în unitatea de terapie intensivă chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, conform prevederilor legale, pentru dezinfecţia şi pentru spălarea mâinilor personalului medical. Modul în care a fost dat avizul, de ce a fost emis acest aviz, sub presiune, a cui - dacă a existat o presiune - şi de ce nimeni din conducerea spitalului sau din interiorul acestei unităţi sanitare sau secţii nu s-a sesizat până în momentul acestui control, Parchetul sigur va aduce aceste răspunsuri. Anunţ că raportul Corpului de control al ministrului Sănătăţii şi raportul Inspecţiei sanitare de stat vor fi transmise către Parchetul General pentru verificări suplimentare, care sigur exced capacitatea Ministerului Sănătăţii”, a afirmat el.

El a subliniat că ”în secţia ATI se intră ca în gară”, arătând că s-au constatat şi ale ”nerespectări flagrante” ale protocoalelor şi legislaţiei în spitalul de la Iaşi.

Probleme majore la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi

Potrivit acestuia, în urma controlului au fost identificate o serie de deficienţe administrative, cum ar fi modul în care a fost numită şefa secţiei de ATI în acest spital, „cu încălcarea şi nerespectarea prevederilor legale din Legea 95”.

„Discutăm aici despre un spital clinic, un spital universitar, iar conform legislaţiei în vigoare, medicul-şef poate fi cadru universitar. În această situaţie, la Iaşi, medicul interimar şef de secţie ATI nu este cazul universitar şi nu s-a putut face dovada de către echipa de control şi de către echipa administrativă a unităţii sanitare despre modul în care a fost numită şi în baza căror prevederi legale, ele sigur neexistând”, a arătat Alexandru Rogobete.

În ceea ce priveşte medicul epidemiolog al unităţii medicale, Rogobete a spus că nu au fost prezentate documente privind susţinerea vreunui examen de promovare în funcţia de coordonator.

„Dacă discutăm despre medicul epidemiolog, de asemenea, nu au fost prezentate documente privind susţinerea vreunui examen de promovare în funcţia de coordonator al serviciului de supraveghere şi prevenire a infecţiilor asociate activităţii medicale din cadrul unităţii sanitare”, a mai arătat Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, constatările Inspecţiei sanitare de stat arată deficienţe grave cu privire la modul în care au fost aplicate protocoalele pentru limitarea răspândirii infecţiilor asociate activităţii medicale în unitatea sanitară.

