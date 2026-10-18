Spre deosebire de răceala obișnuită, care se instalează de regulă treptat, infecția gripală poate evolua rapid și poate duce, în anumite cazuri, la complicații.

Dr. Marius Sava a explicat, la emisiunea „Vorbește lumea”, cum poate fi recunoscută gripa, ce opțiuni de tratament există și care sunt simptomele ce necesită evaluare medicală. Medicul a atras atenția și asupra categoriilor de persoane care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe ale bolii.

Infecția este provocată de virusurile gripale, iar manifestările nu se limitează la nivelul nasului și al gâtului. Reacția inflamatorie a organismului poate determina dureri musculare intense și o stare generală de rău, care îngreunează desfășurarea activităților obișnuite.

„Problema acestui virus este că se înmulțește așa de ușor încât infecția se diseminează foarte ușor în întreg organismul. Până în vârful degetelor, de asta avem dureri musculare, de asta nu mai putem să ne mișcăm, pentru că e inflamație în întreg sistemul”, a explicat dr. Marius Sava.

Cum îți dai seama dacă ai gripă și nu o răceală obișnuită

Felul în care apar simptomele poate oferi un prim indiciu despre natura infecției. Răceala începe adesea cu manifestări ușoare, precum usturimea în gât, nasul înfundat sau secrețiile nazale. În schimb, gripa se instalează frecvent într-un interval scurt, iar starea generală se poate deteriora într-un timp relativ rapid.

Printre simptomele care pot apărea în cazul gripei se numără:

febra, care poate fi ridicată;

durerile musculare și articulare;

oboseala accentuată și senzația de slăbiciune;

tusea și durerile în gât;

durerile de cap și frisoanele.

Intensitatea manifestărilor diferă de la o persoană la alta. De asemenea, absența febrei nu exclude automat gripa, iar simptomele singure nu pot confirma întotdeauna diagnosticul.

Medicul a subliniat că gripa nu trebuie confundată cu o răceală fără complicații, deoarece unele cazuri pot necesita spitalizare. De aceea, este important ca persoanele care suspectează o infecție gripală să discute cu medicul, în special dacă fac parte dintr-o categorie vulnerabilă.

Semnele de alarmă în gripă. Când trebuie să mergi la medic

Deși multe persoane se recuperează fără complicații, anumite manifestări pot indica o evoluție severă a bolii. Dr. Marius Sava a enumerat câteva semne care nu trebuie ignorate, printre care febra foarte mare, deshidratarea și valorile scăzute ale saturației de oxigen.

Potrivit specialistului, o temperatură de peste 39–39,5 grade Celsius, semnele de deshidratare sau o saturație a oxigenului sub 95%, măsurată cu un pulsoximetru, sunt motive pentru solicitarea unei evaluări medicale.

Un alt semnal de alarmă poate fi modificarea tusei și apariția unei expectorații mucopurulente, de culoare galben-verzuie, care poate ridica suspiciunea unei suprainfecții bacteriene. Culoarea secrețiilor nu confirmă singură existența unei astfel de infecții, însă agravarea simptomelor trebuie discutată cu un medic.

Dificultățile de respirație, durerea în piept, confuzia sau semnele importante de deshidratare necesită, de asemenea, evaluare medicală urgentă. În cazul simptomelor severe, nu trebuie așteptată o programare obișnuită.

Cine prezintă un risc mai mare de complicații

Unele persoane sunt mai vulnerabile în fața gripei și au nevoie de o atenție sporită încă de la apariția simptomelor. Printre acestea se numără persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, femeile însărcinate și pacienții cu anumite afecțiuni cronice.

Diabetul, insuficiența renală și bolile sau tratamentele care afectează sistemul imunitar pot crește riscul unei evoluții complicate. În cazul persoanelor vulnerabile, contactarea medicului de la începutul bolii este importantă, deoarece tratamentul antiviral poate fi indicat mai ales în primele zile.

„Persoanele peste 65 de ani pot să facă o infecție diseminată, inclusiv pneumonie gripală, care ajunge uneori și în terapie intensivă. Afecțiunile cronice, diabetul, insuficiența renală, tot ce înseamnă lucruri care scad imunitatea și gravidele, care trebuie protejate”, a explicat medicul.

Cum se tratează gripa și de ce nu trebuie să iei antibiotice fără recomandare

Tratamentul gripei depinde de severitatea simptomelor, de momentul apariției acestora și de riscul individual de complicații. În formele necomplicate, odihna, hidratarea și măsurile pentru ameliorarea simptomelor pot contribui la recuperare.

În anumite situații, medicul poate recomanda un antiviral specific. Dr. Marius Sava a menționat oseltamivirul, un medicament utilizat împotriva virusurilor gripale, care are cele mai mari beneficii atunci când este administrat cât mai devreme după debutul bolii.

Decizia de a utiliza un antiviral trebuie luată împreună cu medicul, în funcție de simptome și de factorii de risc. În cazul persoanelor cu risc crescut sau al celor cu forme severe, tratamentul poate fi indicat chiar dacă au trecut mai mult de 48 de ore de la apariția simptomelor.

Antibioticele nu tratează virusul gripal și nu sunt recomandate pentru gripa necomplicată. Aceste medicamente pot fi necesare dacă apare o infecție bacteriană asociată, însă administrarea lor trebuie făcută numai la indicația medicului.

„Antibiotic nu, pentru că, fiind o infecție virală, este absolut inutil. Se ajunge la suprainfecție bacteriană uneori și atunci trebuie, dar gripa nu se tratează cu antibiotic”, a precizat specialistul.

Pentru recuperare, medicul recomandă repaus, consum adecvat de lichide și alimentație în funcție de toleranță și de pofta de mâncare. Organismul are nevoie de timp pentru a lupta împotriva infecției, iar efortul fizic intens ar trebui evitat în perioada în care simptomele sunt prezente.

Cât durează gripa și ce poți face pentru a preveni răspândirea virusului

Durata bolii diferă în funcție de persoană, de severitatea infecției și de eventualele complicații. Manifestările acute ale gripei se ameliorează, de regulă, în câteva zile până la aproximativ o săptămână, însă tusea și oboseala pot persista mai mult.

Dacă febra sau celelalte simptome se agravează, dacă reapar după o perioadă de ameliorare ori dacă apar dificultăți de respirație, este necesară evaluarea medicală. Persoanele din categoriile vulnerabile ar trebui să solicite sfatul medicului fără să aștepte ca simptomele să devină severe.

În sezonul rece, virusurile respiratorii se pot transmite mai ușor, deoarece oamenii petrec mai mult timp în spații închise și aglomerate. Pentru a limita răspândirea gripei, este recomandat ca persoanele bolnave să evite colectivitățile, să aerisească încăperile și să respecte regulile de igienă respiratorie.

Dacă este necesar contactul cu alte persoane, purtarea unei măști poate reduce riscul de transmitere. De asemenea, vaccinarea antigripală reprezintă una dintre principalele măsuri de prevenție, în special pentru persoanele cu risc crescut de complicații.

Ce rol au alimentația și vitaminele în susținerea imunității

O alimentație variată, somnul suficient, hidratarea și activitatea fizică regulată contribuie la menținerea sănătății generale. Legumele, fructele și sursele de proteine pot asigura o parte importantă dintre nutrienții necesari organismului.

Dr. Marius Sava a menționat și vitaminele C și D, zincul și seleniul, care pot fi obținute din alimentație. Totuși, suplimentele nu reprezintă un tratament pentru gripa deja instalată și nu înlocuiesc antiviralele atunci când acestea sunt indicate.

Administrarea suplimentelor în doze mari nu garantează prevenirea infecției sau o recuperare mai rapidă. În cazul unei carențe ori al unor nevoi nutriționale speciale, suplimentarea trebuie adaptată situației individuale.

Gripa poate avea o evoluție diferită de la o persoană la alta. Recunoașterea debutului brusc, urmărirea simptomelor și solicitarea ajutorului medical atunci când apar semne de alarmă sunt esențiale pentru reducerea riscului de complicații.