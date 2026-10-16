Doi oficiali americani şi unul occidental, informaţi cu privire la această chestiune, au declarat că responsabili din cadrul Departamentului Apărării au primit un mesaj prin care se solicita limitarea serviciului SpaceX Starshield, folosit de armata ucraineană, relatează Reuters, conform Agerpres.

Oficialii au vorbit sub protecţia anonimatului și nu au precizat cine anume din cadrul Casei Albe a luat această decizie, nici cine a fost responsabil cu punerea în aplicare a ordinului.

Pentagonul este cel mai mare client al Starshield, care reprezintă versiunea destinată uzului militar a serviciului Starlink.

Oficiali ucraineni au declarat săptămâna aceasta că receptoarele Starlink de uz militar au încetat să funcţioneze în Ucraina atunci când erau montate pe obiecte care se deplasează cu viteză mare, afectând astfel performanţa dronelor ucrainene care se bazează pe acestea pentru sistemele de ghidare de la bord deasupra teritoriului Ucrainei.

O sursă din cadrul Ministerului Apărării din Ucraina a declarat joi că receptoarele funcţionează acum în timpul deplasării, dar numai la viteze de până la 100 de mile pe oră (160 km/h).

Preşedintele Donald Trump a făcut presiuni asupra Kievului pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor ruseşti

Decizia de a restricţiona temporar sistemul vital de comunicaţii a survenit în contextul în care preşedintele Donald Trump a făcut presiuni asupra Kievului pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, lovituri pe care el le consideră responsabile pentru creşterea vertiginoasă a preţurilor la energie, fapt ce afectează perspectivele Partidului Republican în alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru luna noiembrie.

Însă experţii afirmă că această explozie a costurilor la energie este, în principal, rezultatul conflictului dus de SUA şi Israel cu Iranul, care a condus la atacuri iraniene asupra infrastructurii energetice şi a determinat, în mare măsură, blocarea Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă vitală.

„O astfel de solicitare nu a fost făcută niciodată de către preşedinte”, a declarat, ca răspuns la o solicitare de a comenta ordinul privind limitarea sistemului Starshield, un înalt oficial american.

Casa Albă nu a răspuns la întrebările referitoare la posibilitatea ca alţi oficiali din cadrul administraţiei să fi formulat această solicitare.

Starshield a fost dezvoltat de SpaceX special pentru clienţi guvernamentali şi din domeniul securităţii naţionale, în mod particular pentru Departamentul Apărării al SUA.

Starshield utilizează constelaţia Starlink drept infrastructură de bază.

Restricţiile au îngreunat misiunile de atac ale Ucrainei

Oficiali ucraineni au declarat că restricţiile au îngreunat misiunile de atac împotriva forţelor şi logisticii ruse din teritoriile ocupate şi au încetinit dronele interceptoare folosite pentru a doborî dronele ruseşti de tip Shahed.

Elon Musk, directorul executiv al SpaceX, a precizat miercuri, pe platforma X, că, întrucât sistemele Starshield sunt deţinute şi controlate de administraţia SUA, orice limitare a vitezei sau a modului de utilizare este decisă de armata americană sau de preşedinte.

SpaceX nu a răspuns unei solicitări de a comenta situaţia.

Departamentul Apărării şi Ambasada Ucrainei la Washington nu au răspuns nici ele solicitărilor de a oferi comentarii.

Relaţiile dintre Kiev şi Washington s-au deteriorat în ultimele zile, în urma unei reuniuni care a avut loc la Miami pe 9 octombrie, la care au participat reprezentanţi din ambele ţări, precum şi din Europa şi de la Banca Mondială.

Potrivit unei surse familiarizate cu situaţia, Jared Kushner, ginerele lui Trump, şi Steve Witkoff, emisarul administraţiei americane pentru Orientul Mijlociu, au adoptat un ton ferm faţă de Ucraina în cadrul acestei întâlniri.

Aceştia le-au transmis oficialilor ucraineni că Statele Unite sunt frustrate de continuarea atacurilor Kievului asupra rafinăriilor ruseşti, în ciuda solicitărilor repetate din partea Washingtonului de a înceta aceste acţiuni.

De asemenea, delegaţia americană a explicat decizia SUA de a încheia un acord privind motorina cu Rusia, precizând că Washingtonul spera ca acest demers să determine Moscova să adopte o poziţie mai flexibilă în ceea ce priveşte negocierile de pace.

Rusia va furniza peste 2,25 milioane de barili de motorină către piaţa americană

Acest acord, prin care Rusia va furniza peste 2,25 milioane de barili de motorină către piaţa americană şi cea globală, a stârnit reacţii critice din partea unor aleşi americani.

Aceştia susţin că înţelegerea va oferi Moscovei fondurile necesare pentru a continua războiul, fără a-l obliga pe preşedintele rus Vladimir Putin să accepte concesii pentru a pune capăt conflictului.

În zilele care au urmat, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi Trump s-au criticat reciproc, Zelenski calificând drept „slabă” decizia SUA privind acordul referitor la motorina rusească.

Trump a cerut organizarea de alegeri în Ucraina şi îndepărtarea lui Zelenski de la putere.

În culise, oficiali americani au ameninţat că vor înceta să mai furnizeze Kievului informaţii secrete privind lansările de rachete ruseşti, date pe care Ucraina le foloseşte pentru a contracara atacurile, după cum a relatat anterior agenţia Reuters.

Marţi, Trump a declarat că Washingtonul continuă să împărtăşească informaţii secrete cu Ucraina.

În urma deciziei de a restricţiona accesul Ucrainei la Starshield, oficiali ucraineni au făcut demersuri, marţi şi miercuri, pe lângă reprezentanţi de rang înalt de la Casa Albă, Departamentul de Stat şi Pentagon, încercând să obţină explicaţii.

Un oficial ucrainean de rang înalt a precizat că, în urma acestor discuţii, Kievului i s-a transmis că măsura a fost o decizie a Casei Albe.

Pentagonul a cheltuit miliarde de dolari pentru serviciile Starlink şi Starshield. De asemenea, a achiziţionat sateliţi Starshield dedicaţi, inclusiv vehicule spaţiale de comunicaţii destinate misiunilor de avertizare privind rachetele, precum şi o constelaţie de sateliţi-spion pentru National Reconnaissance Office (Oficiul Naţional de Recunoaştere), a relatat Reuters în 2024.