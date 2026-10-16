Pe 17 și 18 octombrie, în Aula Magna a Universității Politehnica, șapte vedete internaționale - specialiști în psihologia, educația și dezvoltarea copilului le vor vorbi părinților români despre atașament, școală, lumea digitală, emoțiile copiilor și grija pe care părinții trebuie să o aibă și față de ei înșiși.

Festivalul vine într-un moment în care tot mai mulți părinți se confruntă cu dileme legate de lumea digitală. Potrivit datelor EU Kids Online, evidențiate în 2026 de Horizon Magazine, publicația de cercetare și inovare a Comisiei Europene, aproape 1 din 3 copii români între 9 și 16 ani (29%) le-a cerut părinților să șteargă conținut postat despre ei online, cel mai mare procent dintre țările comparate.

Printre alții, ediția din acest an le aduce pentru prima dată în România pe psihanalista americană Erica Komisar, cu peste 30 de ani de practică în New York și colaboratoare a The Wall Street Journal și The Washington Post, și pe psihoterapeuta franceză Isabelle Filliozat, una dintre cele mai influente specialiste în parenting din Europa, distinsă cu Legiunea de Onoare și autoare a peste 40 de cărți traduse în 28 de limbi. Dr. Daniel Siegel, absolvent Harvard, profesor de psihiatrie la UCLA și autor a numeroase bestselleruri New York Times, revine la cererea publicului, iar Jessica Joelle Alexander, ale cărei cărți au fost publicate în peste 32 de țări, se află deja la a doua participare la festival.

„În acest an, am vrut să aducem pe scenă nu doar întrebările despre copii, ci și pe cele despre lumea în care cresc ei: ecranele și inteligența artificială, școala, presiunea notelor, dar și oboseala părinților. Speakerii de la această ediție au în comun un mesaj simplu, susținut de decenii de cercetare: copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți prezenți”, a declarat Diana Bălan, cofondatoare ParentED Fest.

Cine urcă pe scena Festivalului sâmbătă, 17 octombrie

Sâmbătă dimineața, Jessica Joelle Alexander, coautoare a bestsellerului internațional „Metoda daneză de creștere a copilului” (The Danish Way of Parenting) și cofondatoare a programului Raising Digital Citizens, va vorbi despre cum crești copii echilibrați în era inteligenței artificiale și de ce dialogul cu părinții rămâne cea mai bună protecție în lumea digitală.

De asemenea, psihanalista americană Erica Komisar, specializată în atașament și în sănătatea emoțională a copiilor și adolescenților, va explica ce arată știința despre primii ani de viață și ce se întâmplă cu copiii atunci când familiile se destramă.

Alfie Kohn, autor a 14 cărți despre educație, parenting și comportament uman și unul dintre cei mai cunoscuți critici ai notelor, testelor și temelor pentru acasă, va vorbi despre școlile pe care le merită copiii noștri.

Ziua se încheie cu psihoterapeuta franceză Isabelle Filliozat, una dintre cele mai influente specialiste în parenting din Europa, care va propune o nouă perspectivă asupra copiilor și adolescenților de azi, pornind de la întrebarea „Ce-ar fi dacă nu ar fi vina ta?”.

Duminică, 18 octombrie: conexiune, reziliență și sprijin pentru părinți

Programul zilei de duminică începe cu Dr. Tina Payne Bryson, psihoterapeută și specialistă în dezvoltarea creierului copilului, coautoare, alături de Dr. Daniel Siegel, a cărților „The Whole-Brain Child” și „The Power of Showing Up”. Intervenția acesteia va arăta cum rămân părinții conectați cu copiii la fiecare vârstă și etapă.

Dr. Daniel Siegel, expert în neurobiologie interpersonală și dezvoltarea minții, va vorbi despre cum îi ajutăm pe copii să devină rezilienți și să crească întregi, conectați și echilibrați emoțional.

Festivalul se încheie cu Caroline Welch, cofondatoare a Mindsight Institute și promotoare a practicilor de mindfulness, care va aborda o temă mai rar discutată: de ce au și părinții nevoie de sprijin și cum își pot păstra prezența și sensul în anii în care își cresc copiii.

În ambele zile, participanții se vor putea întâlni cu autorii la sesiunile dedicate de autografe.

Accesul copiilor de până la 5 ani este gratuit în ambele zile.

Programul complet: www.parentedfest.ro/agenda

ParentED Fest este cel mai mare festival de parenting din România, lansat în 2024 de Diana și Bogdan Bălan. ParentED Fest aduce la București specialiști internaționali și le oferă părinților un loc în care să vadă că nu sunt singuri cu întrebările lor.

Evenimentul este susținut de: Lidl România / Lupilu - Strategic Partner, Sanador - Healthcare Partner, Fundația Kids Hero - Empowerment Partner, Raiffeisen Bank - Growth Partner, ThedaMar, Catena, Aqua Carpatica, Fundația Bog’Art, Autoklass Audi Ploiești, Activ Group Management, Covalact, Intercontinental Athenee Palace Bucharest. Parteneri educaționali: English Kids Academy, APRICAS, AISB, ISTT. Parteneri media ai evenimentului sunt: Mind Architect, Itsy Bitsy FM, Magic FM, Mommy Hai, Pagina de Psihologie, Părinți și Pitici, Psychologies, e-femeia, Sfatul Părinților, SpotMedia, Future Leaders. Parteneri culturali: Cărturești, Audiotribe. Parteneri editoriali: ZYX Books, Editura For You.