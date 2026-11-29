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De multe ori, vedem două valori, dar nu știm exact ce reprezintă fiecare și când ar trebui să ne îngrijorăm. Iată cum se citește tensiunea arterială, cum o măsori corect acasă și când este cazul să mergi la medic.

Ce înseamnă cele două valori ale tensiunii arteriale

Tensiunea arterială reprezintă presiunea pe care sângele o exercită asupra pereților arterelor în timp ce circulă prin organism. Această presiune permite transportul oxigenului și al substanțelor nutritive către organe și țesuturi. Deoarece inima se contractă și se relaxează în permanență, presiunea din vasele de sânge se modifică odată cu fiecare bătaie a inimii.

Tensiunea arterială este exprimată prin două valori, măsurate în milimetri coloană de mercur (mmHg). Prima dintre acestea, cea mai mare, reprezintă tensiunea sistolică, iar cea de-a doua reprezintă tensiunea diastolică. În limbajul popular, acestea sunt cunoscute și sub denumirea de tensiune maximă și tensiune minimă, conform Heart.org.

De exemplu, atunci când ai tensiunea de 120/80 mmHg, cunoscută și drept „12 cu 8”, prima valoare indică presiunea din artere atunci când inima se contractă, iar cea de-a doua, presiunea din momentul în care aceasta se relaxează. Diferența dintre cele două valori poartă denumirea de presiunea pulsului. În exemplul de mai sus, aceasta este de 40 mmHg și le poate oferi medicilor informații despre elasticitatea arterelor.

Trebuie să știi că valorile tensiunii arteriale se pot modifica pe parcursul zilei, în funcție de stres, alimentație, hidratare, somn sau activitate fizică. Tocmai de aceea, o singură măsurătoare nu este, de regulă, suficientă pentru stabilirea unui diagnostic de hipertensiune.

Cum se citește corect tensiunea pe tensiometru

Dacă ai acasă un tensiometru electronic, probabil ai observat că pe ecranul acestuia apar trei valori. Două dintre ele indică tensiunea arterială, iar cea de-a treia reprezintă pulsul. Pentru a înțelege rezultatele afișate de aparat, trebuie să știi ce înseamnă fiecare dintre următoarele prescurtări:

· SYS (Systolic): tensiunea arterială sistolică, adică valoarea cea mai mare;

· DIA (Diastolic): tensiunea arterială diastolică, adică valoarea cea mai mică;

· PUL (Pulse): pulsul, respectiv numărul bătăilor inimii într-un minut.

De exemplu, dacă pe ecranul tensiometrului apar SYS 125, DIA 78 și PUL 72, înseamnă că ai tensiunea arterială de 125/78 mmHg și un puls de 72 de bătăi pe minut. Pentru a obține rezultate cât mai precise, evită consumul de cafea, fumatul și efortul fizic cu cel puțin 30 de minute înainte de măsurătoare. Așază-te pe un scaun, cu spatele sprijinit și tălpile pe podea, și stai liniștit timp de cinci minute. Manșeta trebuie pusă direct pe piele, deasupra cotului, iar brațul trebuie sprijinit la nivelul inimii.

În timpul măsurătorii, evită să vorbești sau să te miști. Este recomandat să îți măsori tensiunea de două ori, la un interval de aproximativ un minut, și să notezi ambele rezultate. Dacă aparatul semnalează în mod repetat un ritm cardiac neregulat, discută cu medicul.

Ce reprezintă tensiunea sistolică și tensiunea diastolică

Pentru a înțelege diferența dintre cele două valori ale tensiunii arteriale, trebuie să știi ce se întâmplă atunci când bate inima. Aceasta se contractă pentru a pompa sângele în organism, apoi se relaxează pentru a se umple din nou cu sânge. Fiecare dintre aceste etape este reflectată de una dintre cele două valori afișate pe tensiometru.

Tensiunea sistolică reprezintă presiunea maximă exercitată asupra pereților arterelor atunci când inima se contractă. Valoarea acesteia este influențată de cantitatea de sânge pompată și de elasticitatea vaselor de sânge. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, arterele își pot pierde elasticitatea, ceea ce explică de ce unele persoane au prima valoare a tensiunii ridicată, iar cea de-a doua rămâne în limite normale.

Tensiunea diastolică reprezintă presiunea din artere atunci când inima se relaxează între două bătăi. Aceasta este importantă inclusiv pentru alimentarea cu sânge a mușchiului cardiac. O valoare prea mare sau prea mică poate indica anumite probleme de sănătate.

Potrivit ghidurilor europene de cardiologie din 2024, hipertensiunea arterială este diagnosticată atunci când valorile măsurate în cabinetul medical sunt persistent egale cu sau mai mari de 140/90 mmHg. În cazul măsurătorilor efectuate acasă, pragul este reprezentat de o medie de 135/85 mmHg. Este suficient ca una dintre cele două valori să atingă sau să depășească pragul corespunzător.

Care sunt valorile normale ale tensiunii arteriale

Valorile tensiunii arteriale pot varia în funcție de vârstă, starea de sănătate, activitatea fizică și chiar momentul zilei în care sunt măsurate. Deși tensiunea de 120/80 mmHg, cunoscută popular drept „12 cu 8”, a fost mult timp considerată valoarea de referință, recomandările medicale diferă ușor între Europa și Statele Unite.

Potrivit ghidului publicat în 2024 de Societatea Europeană de Cardiologie, valorile tensiunii arteriale măsurate în cabinetul medical sunt clasificate astfel:

· Tensiune arterială necrescută: tensiunea sistolică sub 120 mmHg și cea diastolică sub 70 mmHg;

· Tensiune arterială crescută: tensiunea sistolică între 120 și 139 mmHg sau cea diastolică între 70 și 89 mmHg;

· Hipertensiune arterială: tensiunea sistolică de cel puțin 140 mmHg sau cea diastolică de cel puțin 90 mmHg.

În Statele Unite, potrivit ghidurilor medicale actualizate în 2025, valorile sunt interpretate astfel:

· Tensiune normală: sub 120/80 mmHg;

· Tensiune crescută: tensiunea sistolică între 120 și 129 mmHg și cea diastolică sub 80 mmHg;

· Hipertensiune de gradul 1: tensiunea sistolică între 130 și 139 mmHg sau cea diastolică între 80 și 89 mmHg;

· Hipertensiune de gradul 2: tensiunea sistolică de cel puțin 140 mmHg sau cea diastolică de cel puțin 90 mmHg;

· Hipertensiune severă: tensiunea sistolică peste 180 mmHg sau cea diastolică peste 120 mmHg.

Contează și locul în care îți măsori tensiunea arterială. În Europa, pragul pentru diagnosticarea hipertensiunii este de 140/90 mmHg în cabinetul medical și de 135/85 mmHg pentru media măsurătorilor efectuate acasă. În ceea ce privește tensiunea arterială mică, valorile sub 90/60 mmHg sunt caracteristice hipotensiunii, însă nu reprezintă neapărat o problemă dacă te simți bine și nu ai simptome.

Cum măsori corect tensiunea arterială acasă

Dacă obișnuiești să îți măsori tensiunea arterială acasă, trebuie să știi că inclusiv poziția corpului, consumul de cafea sau dimensiunea manșetei pot influența rezultatul afișat de aparat. Este recomandat să folosești un tensiometru electronic validat clinic, cu manșetă pentru braț, deoarece aparatele pentru încheietura mâinii sau deget sunt mai sensibile la erorile de poziționare.

Pentru a obține rezultate cât mai precise, trebuie să respecți câteva reguli simple:

· Evită cafeaua, fumatul și efortul fizic cu cel puțin 30 de minute înainte;

· Mergi la toaletă înainte de măsurarea tensiunii;

· Așază-te pe un scaun și stai liniștit cel puțin cinci minute;

· Ține spatele sprijinit, tălpile pe podea și picioarele neîncrucișate;

· Aplică manșeta direct pe piele, la aproximativ doi centimetri deasupra cotului;

· Sprijină brațul astfel încât manșeta să se afle la nivelul inimii;

· Nu vorbi și nu te mișca în timpul măsurătorii;

· Repetă măsurătoarea după aproximativ un minut.

La început, este recomandat să îți măsori tensiunea la ambele brațe. Dacă observi o diferență persistentă mai mare de 15 mmHg, discută cu medicul. Măsurătorile ulterioare se fac, de regulă, la brațul la care ai înregistrat valorile mai mari. Cele mai potrivite momente pentru măsurarea tensiunii sunt dimineața și seara, atunci când organismul se află în repaus. Dacă vrei să urmărești evoluția acesteia, notează timp de șapte zile consecutive valorile obținute, pulsul și eventualele simptome cu care te confrunți.

Când este recomandat să mergi la medic din cauza valorilor tensiunii arteriale

Chiar dacă te simți bine, este important să îți verifici periodic tensiunea arterială, deoarece hipertensiunea poate trece neobservată ani întregi. Netratată, aceasta poate afecta inima, rinichii, creierul, vasele de sânge și vederea. Este recomandat să mergi la medic dacă media valorilor măsurate acasă este de cel puțin 135/85 mmHg.

Dacă tensiunea sistolică depășește 180 mmHg sau cea diastolică depășește 120 mmHg, repetă măsurătoarea după cel puțin un minut, dacă nu ai simptome de alarmă. Dacă valorile rămân la fel de ridicate, contactează imediat medicul.

Sună la 112 dacă te confrunți cu următoarele simptome:

· Dureri sau presiune în piept;

· Dificultăți de respirație;

· Amorțeală sau slăbiciune la nivelul feței ori al membrelor;

· Dificultăți de vorbire;

· Tulburări bruște de vedere;

· Confuzie sau pierderea cunoștinței;

· Dureri de cap bruște și foarte puternice.

Aceste simptome necesită ajutor medical de urgență, indiferent de valorile afișate de tensiometru.

Nici tensiunea arterială mică nu trebuie ignorată dacă este însoțită de amețeli, oboseală accentuată, vedere încețoșată sau stări de leșin. În cazul femeilor însărcinate, valorile de cel puțin 140 mmHg pentru tensiunea sistolică sau 90 mmHg pentru cea diastolică trebuie comunicate medicului. O tensiune sistolică de cel puțin 160 mmHg sau una diastolică de cel puțin 110 mmHg necesită evaluare medicală imediată. Dacă urmezi deja un tratament pentru hipertensiune, nu modifica dozele și nu întrerupe administrarea medicamentelor fără acordul medicului.