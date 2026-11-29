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La noi, situația este alarmantă inclusiv în rândul minorilor. În doar cinci ani, numărul celor ajunși în stare foarte gravă, la cel mai mare spital pediatric din Capitală a crescut de aproape cinci ori.

Alexandra avea doar 16 ani când a început să consume droguri pentru că tinerii din jurul ei considerau că e doar o distracție. A urmat o luptă de 11 ani cu dependența, din care a reușit să iasă abia după ce a urmat un program de recuperare.

Alexandra: „Aș putea să zic că m-am jucat cu focul. De fiecare dată când ieșeam afară toți cunoscuții mei, prietenii mei consumau. Când ieși afară și prietenii tăi asta fac, ăsta e obiceiul lor, e inevitabil să nu încerci și tu. Mi s-a întâmplat de multe ori să ajung la urgențe cu intoxicație. Ajungeam în stări critice, de abia mai mai țineam pe picioare, eram amețită, vomitam. Cred că anul 2021-2022 am fost de minim 5-6 ori în intervalul acesta, iar anul trecut am fost o dată.”

Povestea Alexandrei nu este singulară, mulți tineri ajung așa la un pas de moarte. Agenția Uniunii Europene privind Drogurile avertizează în cel mai recent raport că tot mai mulți pacienți ajung la camerele de gardă cu intoxicații acute provocate de droguri. Cifrele îngrijorătoare de la noi, arata că „numai în Capitală, dacă în 2020 la Centrul de Toxicologie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” au venit cu intoxicații acute 27 de minori, anul trecut numărul a fost aproape de 5 ori mai mare”.

Medicii spun că România are prea puține centre specializate în tratarea dependențelor, iar ajutorul nu este întotdeauna o opțiune pentru consumatori.

Radu Țincu, medic toxicolog: „Proporția celor care vin cu intoxicații acute este în rândul consumatorilor cronici, care trebuie să crească dozele progresiv, pentru că nu mai obține efectul dorit. Discutăm de afectarea creierului pentru că substanțe psihoactive acționează la nivelul creierului și aici vorbim de agitație psihomotorie, halucinații, episoade psihotice cu delir, dar se poate merge și la polul opus, către deprimarea sistemului nervos central, cu comă profundă până la necesitatea admiterii pacientului în terapie intensivă.”

Corespondent Pro TV: „Studiul a analizat peste 7.000 de pacienți care au ajuns la urgențe anul trecut, în urma intoxicațiilor acute cu droguri. În aproape 40% dintre cazuri, aceștia consumaseră o singură substanță. În rest, fie au fost combinate mai multe droguri, fie consumul a fost asociat cu alcoolul. În topul substanțelor a fost cocaina, urmată de canabis și amfetamine.”

Analiza a fost făcută pe baza datelor din rețeaua Euro-DEN Plus care monitorizează 45 de spitale de urgență din 19 țări, inclusiv România.