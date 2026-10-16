Europarlamentarul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, anunţă că centrala de la Mintia a livrat, după 5 ani în care a fost oprită, „primul megawatt-oră în reţeaua naţională”, scrie News.ro.

Mintia este cea mai mare centrală din România, depășind Centrala Nucleară de la Cernavodă (1.400 MW) și marile termocentrale rămase în Complexul Energetic Oltenia (cum sunt Rovinari sau Turceni).

Ca producător, centrala pe gaz de la Mintia devine al treilea cel mai mare din țară, după Hidroelectrica (care produce circa 6.370 MW prin cele peste 180 de hidrocentrale ale sale) și prosumatorii români (aproape 4.300 de MW, prin panourile solare de pe case și firme).

Potrivit fostului ministru, noua centrală va avea o putere instalată de aproximativ 1.700 MW, cu peste 20% mai mare decât a celor două reactoare nucleare de la Cernavodă, luate împreună. Vândută în 2022, la un an de la oprirea vechii termocentrale pe cărbune după jumătate de secol de funcţionare, centrala a fost transformată, printr-o investiţie privată de aproximativ 1,2 miliarde de euro, într-una dintre cele mai mari centrale pe gaz din Europa. „Este încă în etapa de probe, dar primul pas a fost făcut. Urmează punerea în funcţiune a întregii capacităţi, care va aduce României o sursă importantă de energie produsă în ţară. Politica energetică nu se face pentru următorul ciclu electoral. Se face pentru următoarele generaţii”, mai spune fostul ministru al Energiei.

Vechea termocentrală s-a oprit în 2021, după 52 de ani de funcționare

„După 5 ani, Mintia a livrat primul megawatt-oră în reţeaua naţională! Ca să înţelegeţi dimensiunea investiţiei: noua centrală de la Mintia va avea o putere instalată de aproximativ 1.700 MW, cu peste 20% mai mare decât puterea instalată a celor două reactoare nucleare de la Cernavodă, luate împreună. O investiţie privată de aproximativ 1,2 miliarde de euro, într-una dintre cele mai mari centrale pe gaz din Europa”, anunţă fostul ministru al Energiei Virgil Popescu, în prezent parlamentar european.

Potrivit acestuia, în 2021, vechea termocentrală pe cărbune se oprea după 52 de ani de funcţionare, în contextul în care compania era în insolvenţă, centrala nu avea autorizaţie de mediu, iar „cei mai mulţi vedeau acolo o ruină de vândut la fier vechi”.

„În 2022, când eram ministrul Energiei, s-a decis vânzarea centralei. Am cerut atunci un lucru foarte clar: cine cumpără Mintia nu cumpără doar terenul şi clădirile. Îşi asumă şi obligaţia de a construi acolo o nouă capacitate de producţie de cel puţin 1.290 MW. Astăzi vedem de ce a contat această condiţie”, explică Popescu.

Fostul ministru al Energiei afirmă că prima turbină a noii centrale a livrat energie în Sistemul Energetic Naţional. Potrivit sursei citate, centrala este încă în etapa de probe, dar „primul pas a fost făcut”, urmând punerea în funcţiune a întregii capacităţi, care va aduce României o sursă importantă de energie produsă în ţară.

„Iar asta contează mai ales în vestul României, unde avem nevoie de mai multă energie produsă local, de capacităţi care pot asigura producţie în bandă pentru a reduce dependenţa de importuri. Felicit investitorul şi echipele care au transformat acest proiect în realitate! Mintia demonstrează ce se poate realiza atunci când investiţiile private sunt susţinute de decizii politice curajoase şi de o viziune pe termen lung. Politica energetică nu se face pentru următorul ciclu electoral. Se face pentru următoarele generaţii”, mai spune Virgil Popescu.