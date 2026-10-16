Prima zi s-a încheiat după miezul nopții. Au fost discuții aprinse legate de fondurile europene, de viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Sunt două tabere. Pe de o parte, avem statele care contribuie mai mult decât primesc, printre care Germania, Austria și Olanda.

Liderii de stat și de guvern de aici au spus că își doresc reducerea bugetului, sub presiunea electoratului. Pe de altă parte, avem o a 2-a tabără din care face parte România, sunt statele care primesc mai mult decât contribuie. Bineînțeles, aceste țări își doresc ca bugetul să rămână cel puțin la nivelul de până acum.

Pe de altă parte, președintele Consiliului European, Antonio Coșta, le-a transmis liderilor că trebuie să ajungă la un acord până la finalul anului, altfel o decizie va fi amânată cu cel puțin un an, pentru că anul viitor avem cel puțin alegeri în cel puțin șapte state.

Președintele Franței, Emanuel Macron, le-a transmis omologilor săi că nu va fi de acord să ia o decizie după ianuarie 2027. În Franța vor fi alegeri în aprilie anul viitor.

În cea de-a 2-a zi a Consiliului European, șefii de stat și de guvern se vor concentra pe securitate și pe amenințările tot mai agresive ale Rusiei. Se află aici și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Liderii vor discuta și despre securitatea la Marea Neagră, după incidentele din România și Bulgaria. De altfel, concluziile acestui summit vor viza aceste incidente.

Rămâne de văzut dacă se va discuta și despre acordul comun propus de Bulgaria pentru încetarea atacurilor asupra navelor civile și militare în Marea Neagră, însă este de urmărit și eficiența unui astfel de acord, având în vedere că, bineînțeles, Rusia nu-l va semna.

Totodată, se va discuta despre viitorul hub la Marea Neagră. Este o platformă în care să fie raportate în timp real incidentele din zonă.