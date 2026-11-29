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„Unul dintre principiile mele fundamentale a fost şi rămâne extinderea accesului pacienţilor la medicamente de ultimă generaţie, indiferent de afecţiunea de care suferă. În mandatul trecut am reuşit să extindem lista de medicamente compensate de două ori. Odată cu revenirea la Ministerul Sănătăţii, am continuat în aceeaşi direcţie. România şi românii au acelaşi drept la tratamente moderne ca orice cetăţean european. Nu putem accepta ca pacienţii din România să aştepte mai mult pentru şansa la o viaţă mai bună", a afirmat Rogobete, citat pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătăţii.

Ministrul a mai transmis că îşi doreşte reducerea decalajului dintre România şi ţările din Europa de Vest în ceea ce priveşte accesul pacienţilor la medicamente inovative.

„Îmi doresc mult să reducem decalajul faţă de ţările din Europa de Vest, unde timpul mediu de acces al pacienţilor la inovaţii este de 500 de zile, versus România, unde timpul mediu depăşeşte 900 de zile. România şi românii au dreptul să beneficieze de medicamente de ultimă generaţie. Toţi suntem în Uniunea Europeană şi avem aceleaşi drepturi de acces la medicaţie inovativă", a afirmat ministrul Sănătăţii.