Tânăra este din Vaslui, a absolvit Liceul „Mihail Kogălniceanu” din oraş şi încă din timpul liceului a obţinut rezultate de excepţie la olimpiadele de profil, precum biologia, scrie News.ro.

Mama Dianei este asistentă în spital. Diana are o soră, studentă în anul 5 la Medicină. Ea s-ar putea îndrepta către chirurgie, spune Diana. Visul unui punctaj excelent a fost transformat în realitate de Diana Chetreanu printr-un drum greu şi lung.

„E ca un maraton”, spune Diana, în care trebuie să te pregăteşti constant. „Crezi că nu se mai termină, că n-o să ajungi niciodată să ştii foarte bine tot ce trebuie”, afirmă Diana legat de materia care trebuie însuşită.

„Am început să învăţ cu un an înainte şi drumul e foarte greu şi lung. După cum mai spun şi mulţi colegi care au terminat, e ca un maraton. Trebuie să-ţi dozezi foarte bine energia şi să înveţi constant. Primele treceri prin materie sunt foarte grele până când te acomodezi şi crezi că nu se mai termină, că n-o să ajungi niciodată să ştii foarte bine tot ce trebuie. Sunt şi foarte multe detalii şi la început nu ştiam exact ce doresc. Eu am ales dermatologie şi am descoperit-o în anul şase, când am făcut stagiu în spital. Aveam şi alte opţiuni, reumatologia în mod special mi-a plăcut foarte mult în anul cinci şi am zis că dermatologia îmbină şi o parte din reumatologie, foarte multe patologii din sfera reumatologiei au manifestări cutanate şi mi-a plăcut foarte mult, dar pentru dermatologie ştiam că am nevoie de un punctaj cât mai mare pentru că şi în anii trecuţi s-a luat cu peste 900 de puncte şi am încercat cât mai mult să învăţ şi da, a fost foarte obositor, mai ales în ultimele luni.

​Stagiul l-am făcut la Colentina. Mi-a plăcut colectivul, s-au ocupat de noi, chiar au stat cu noi şi la cursuri la fel ne-au explicat foarte bine. Am învăţat super uşor din stagiu. Faţă de alte stagii la care poate n-am prins chiar aşa din start, acolo chiar am prins foarte repede", a spus medicul rezident.

„În Bucureşti nu cred că vor fi posturi ca să-mi găsesc, sincer”

Diana Chetreanu a ales dermatologia, alegerea având în acelaşi timp şi o notă personală: are psoriazis şi este conştientă cât de greu este să fii vulnerabil în faţa bolii. Dermatologia este o specialitate complexă şi extrem de interesantă. Ca medic rezident şi cu o experienţă personală legată de afecţiune simte că îşi va înţelege şi mai bine pacienţii.

„Şi eu am o boală cronică de piele, adică am psoriazis şi ştiu cât de mult mă afectează în viaţa de zi cu zi şi câteodată cât de neputincioasă te poţi simţi când nu poţi, adică te dai cu un tratament, ţii tratamentul, dar tot apare, te poţi simţi vulnerabil în faţa unei boli. De aceea ştiu că te poate afecta o boală de piele, poate afecta viaţa unui om mult mai mult decât poţi crede, ştiu că este foarte complexă, adică am discutat cu medici şi mi-au zis că e atât de complexă că parcă nici nu ai timp să înveţi tot ce e de învăţat şi asta îmi place. Îmi place mult să învăţ şi chiar doresc să ştiu cât mai multe pe partea aceasta.

​O să-mi aleg eu coordonatorul şi încă nu ştiu pentru că o să vreau să merg pe secţii, să văd cum decurg lucrurile la fiecare ca să îmi fac o părere. La Colentina ştiu deja şi este o opţiune, oricum dar o să merg şi să vorbesc şi cu colegii de pe secţii ca să-mi fac o idee înainte.

​O să fie repartiţia mică pe la jumătatea lui decembrie şi atunci în ordinea punctajelor o să ne alegem şi coordonatorul cu spitalul.

Eu sunt din Vaslui, am făcut aici Medicina, în Bucureşti. Am fost la olimpiadă la biologie şi am avut loc de olimpic şi am ales ca centru Bucureştiul", a precizat Diana Chetreanu.

Cum aleg astăzi viitorii medici specialitatea la Rezidenţiat? Diana Chetreanu spune că aceştia urmăresc mai mult acum un echilibru între viaţa profesională şi personală. Şi-ar dori mai multe posturi în specialitate, în spitale, spune Diana, care afirmă că pe foarte multe specialităţi se lucrează deja mult în privat.

​"Eu cred că foarte mulţi colegi doresc şi un echilibru între viaţa personală şi viaţa profesională şi de aceea se alege, de exemplu, dermatologia mult mai mult acum decât în alţi ani, la fel şi radiologia şi endocrinologia, pentru că îţi permite, dacă doreşti şi viaţă de familie, să ştii că poţi să le oferi cât timp poţi.

​Şi mai multă flexibilitate pe partea personală, pe viaţa personală. Aş fi ales cardiologia poate, dar ştiu că nu mi se potriveşte, nu mi s-ar fi potrivit, de exemplu, cardiologia în spital, nu m-aş fi regăsit de aceea am ales dermatologie.

În Bucureşti nu cred că vor fi posturi ca să-mi găsesc, sincer. Pe foarte multe specialităţi oricum majoritatea lucrează în privat.

De aceea nu pot să spun exact un spital, am fost în multe spitale şi am întâlnit foarte mulţi medici, nu pe dermatologie, doar cât am făcut stagiu în anul şase. De aceea nu pot să spun exact un spital, dar ştiu că am vorbit cu colegi şi de la Militar şi de la Elias şi de la Colentina şi au spus că sunt foarte mulţumiţi, adică se face foarte bine aici în Bucureşti.

​Deci probabil în viitor voi lucra în privat pentru că nu sunt posturi în spital, adică în ultima perioadă nu ştiu exact în ce an a fost ultimul post pe dermatologie în Bucureşti", a explicat Diana.

„Am stat cam 12 ore pe zi să învăţ. Mai aveam pauze doar de mâncare”

6 ani de studiu pentru un student la Medicină, apoi încă 5, de Rezidenţiat. Cum a învăţat Diana Chetreanu pentru acest examen extrem de important?

„Am încercat să fac sport cât de mult am putut. Am fost şi la un semimaraton, m-am pregătit până în mai pentru el. Mie îmi place mult să fac sport, să fiu activă şi am încercat să îmi menţin activitatea fizică şi m-a ajutat că probabil dacă nu aş fi făcut deloc mişcare cred că aş fi intrat într-un burnout mult mai rapid. Am intrat în ultima săptămână când chiar simţeai că nu mai poţi, dar trebuia să te ridici din pat şi să bei cafeaua şi să începi şi să înveţi tot la fel în fiecare zi. Zilele arătau la fel, adică simţeai că nu se mai termină, că trebuie să te trezeşti. Mă trezeam cam la şapte, opt, depinde de zi şi mă apucam de învăţat. Asta în ultima lună mai mult, că am stat cam 12 ore pe zi să învăţ. Mai aveam pauze doar de mâncare şi poate mai ieşeam câteodată din casă până la magazin ca să mă mai aerisesc puţin şi apoi cam până pe seară 10, 11, depinde cât de mult mă lungeam cu cititul. Pe mine mă ajută foarte mult grilele, ştiu că alţi colegi fac mai mult doar citit sau şi-au făcut flash card-uri, dar eu mai mult pe grile am lucrat", a precizat Diana.

O reuşită plătită cu studiu intens. Vestea că Diana este prima la Rezidenţiat a adus bucurie fără margini în familia ei. Diana Chetreanu îşi doreşte să poată avea un loc toţi cei care au promovat Rezidenţiatul. Legat de viaţa sa de după examen, îşi doreşte să se reîntoarcă la sport şi să iasă mai mult cu prietenii. Nu mai este însă mult timp pentru relaxare. După repartiţia mică, din ianuarie va începe efectiv munca în spital şi va îngriji, alături de colegi şi coordonatori, pacienţi cu patologie diversă şi dificilă, într-o specialitate complexă şi atât de frumoasă.

„Au fost foarte fericiţi, m-au felicitat. Mama mea e asistentă în Vaslui, a spus tuturor celor pe care îi ştia din spital. ​La fel şi foşti colegi din liceu, foşti profesori m-au felicitat şi da, a fost mare bucurie şi încă este în familie.

​În România chiar este o provocare pot să spun, pentru că în facultate da, învăţăm foarte mult, doar că după te loveşti de sistem. Sunt doctori foarte buni în spitale, doar că din păcate foarte mulţi poate n-o să aibă loc, cei care au promovat rezidenţiatul. Şi asta mă întristează pentru că au muncit şase ani şi să nu poţi profesa după şase ani de muncă chiar nu mi se pare în regulă.

În sfârşit, pot să mă reapuc de sport, sincer, că am avut o lună şi jumătate în care nu prea am făcut. Şi da, să mă plimb, să stau cu prietenii, să fac orice nu am făcut în ultimele, nu ştiu, trei, patru luni", a declarat pentru news.ro Diana Chetreanu.