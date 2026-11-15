Deși au fost mai multe locuri decât anul trecut, numărul candidaților a scăzut. Ministerul Sănătății propune o schimbare în organizarea rezidențiatului: concursul să fie doar pe locuri, fără posturi.

După cele 4 ore de concurs, Isabela răsuflă ușurată. Spune că deși grilele nu au fost tocmai ușoare, s-a descurcat bine. Își dorește să fie rezidentă la neurochirurgie.

Isabela Mîndea: „Îmi place patologia, mă văd făcând ceva chirurgical și dintre toate asta m-a captivat, mi s-a părut fascinant creierul. Sper să prind rezidențiatul în București”.

Cu zâmbetul pe buze a ieșit din sală și Mihai. Este optimist că va prinde un loc la microbiologie.

Mihai: „Patru ore 200 de grile...le simțim la foc automat...831 de puncte. Pentru mine este o notă mulțumitoare”.

Corespondent PRO TV: „La domeniul medicină, anul acesta, cele mai multe locuri au fost scoase la concurs pentru medicina de familie. Urmează cardiologia și ATI. La polul opus, cele mai puține locuri sunt la specialități dedicate copiilor, de exemplu neurologie pediatrică, oncologie și hematologie pediatrică sau cardiologie pediatrică”.

Specialitățile care presupun intervenții rapide și situații-limită par să fie printre preferatele viitorilor medici. Cel puțin în Timișoara.

9.969 de candidați s-au înscris la concurs anul acesta, cu 178 mai puțini decât anul trecut. Pentru ei sunt 5.217 de locuri și 266 de posturi. Cele mai multe sunt la domeniul medicină.

prof. dr. Cătălina Poiană, Președinta Comisiei Centrale a Concursului de Rezidențiat: „Este un concurs cu o mare miză: alegerea specialității și a pregătirii acestor candidați. Suntem aici să ne asigurăm că acest concurs se organizează conform tuturor rigorilor”.

Ministrul Sănătății a vorbit despre o schimbare a concursului: eliminarea rezidentului pe posturi și creșterea numărului de locuri. Un motiv ar fi faptul că, deși tinerii își aleg rezidențiatul pe un post și practic acest lucru le asigură un loc de muncă la finalul perioadei de pregătire, de multe ori renunță la el, iar unitatea sanitară rămâne tot fără medic.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Aceste posturi pe de-o parte nu se ocupă, și dacă se ocupă în scurt timp își modifică specialitatea sau după cei 4-5 ani de rezidențiat nu se mai întorc la post”.

Contestațiile pentru concursul de rezidențiat se pot depune în 24 de ore. Apoi....

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