„Examenul de Rezidenţiat s-a încheiat, lucrările au fost corectate, iar punctajele maxime din toate cele şase centre universitare au fost centralizate. Cele mai mari punctaje obţinute la nivel naţional sunt 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară şi 925 la Farmacie", anunţă, duminică după-amiază, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Cele mai mari punctaje la nivel naţional

Medicină: 943 puncte - Bucureşti

Medicină dentară: 936 puncte - Timişoara

Farmacie: 925 puncte - Bucureşti

Cele mai mari punctaje obţinute în fiecare centru universitar

BUCUREŞTI

Medicină: 943 puncte

Medicină dentară: 932 puncte

Farmacie: 925 puncte

CLUJ-NAPOCA

Medicină: 935 puncte

Medicină dentară: 924 puncte

Farmacie: 898 puncte

CRAIOVA

Medicină: 926 puncte

Medicină dentară: 902 puncte

Farmacie: 861 puncte

IAŞI

Medicină: 929 puncte

Medicină dentară: 917 puncte

Farmacie: 872 puncte

TÂRGU MUREŞ

Medicină: 924 puncte

Medicină dentară: 887 puncte

Farmacie: 900 puncte

TIMIŞOARA

Medicină: 938 puncte

Medicină dentară: 936 puncte

Farmacie: 915 puncte

Pragul de 60% din punctajul maxim naţional, pentru fiecare domeniu:

Medicină: 565,8 puncte

Medicină dentară: 559,2 puncte

Farmacie: 555 puncte

„Felicitări tuturor candidaţilor! În spatele acestor rezultate sunt ani de muncă, pregătire, sacrificii şi determinare. Ştiu cât de important este acest moment pentru fiecare dintre voi. Indiferent de punctajul obţinut, efortul vostru merită respect şi apreciere. România are nevoie de voi! Avem responsabilitatea să construim un sistem de sănătate în care tinerii profesionişti să fie respectaţi, susţinuţi şi să aibă oportunităţi reale de dezvoltare profesională", a transmis ministrul Sănătăţii.

Aproape 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat, care s-a derulat la Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara. Cei mai mulţi - 7.180 de candidaţi - au fost înscrişi la Medicină, unde sunt disponibile mai puţin de 4.500 de locuri.