„Examenul de Rezidenţiat s-a încheiat, lucrările au fost corectate, iar punctajele maxime din toate cele şase centre universitare au fost centralizate. Cele mai mari punctaje obţinute la nivel naţional sunt 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară şi 925 la Farmacie", anunţă, duminică după-amiază, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Cele mai mari punctaje la nivel naţional
- Medicină: 943 puncte - Bucureşti
- Medicină dentară: 936 puncte - Timişoara
- Farmacie: 925 puncte - Bucureşti
Cele mai mari punctaje obţinute în fiecare centru universitar
BUCUREŞTI
- Medicină: 943 puncte
- Medicină dentară: 932 puncte
- Farmacie: 925 puncte
CLUJ-NAPOCA
- Medicină: 935 puncte
- Medicină dentară: 924 puncte
- Farmacie: 898 puncte
CRAIOVA
- Medicină: 926 puncte
- Medicină dentară: 902 puncte
- Farmacie: 861 puncte
IAŞI
- Medicină: 929 puncte
- Medicină dentară: 917 puncte
- Farmacie: 872 puncte
TÂRGU MUREŞ
- Medicină: 924 puncte
- Medicină dentară: 887 puncte
- Farmacie: 900 puncte
TIMIŞOARA
- Medicină: 938 puncte
- Medicină dentară: 936 puncte
- Farmacie: 915 puncte
Pragul de 60% din punctajul maxim naţional, pentru fiecare domeniu:
- Medicină: 565,8 puncte
- Medicină dentară: 559,2 puncte
- Farmacie: 555 puncte
„Felicitări tuturor candidaţilor! În spatele acestor rezultate sunt ani de muncă, pregătire, sacrificii şi determinare. Ştiu cât de important este acest moment pentru fiecare dintre voi. Indiferent de punctajul obţinut, efortul vostru merită respect şi apreciere. România are nevoie de voi! Avem responsabilitatea să construim un sistem de sănătate în care tinerii profesionişti să fie respectaţi, susţinuţi şi să aibă oportunităţi reale de dezvoltare profesională", a transmis ministrul Sănătăţii.
Aproape 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat, care s-a derulat la Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara. Cei mai mulţi - 7.180 de candidaţi - au fost înscrişi la Medicină, unde sunt disponibile mai puţin de 4.500 de locuri.