„Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cadrul examenului de rezidențiat organizat la data de 15 noiembrie 2026, în centrul universitar Timișoara, unii candidați ar urma să utilizeze mijloace tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului. Astfel, în cursul zilei de astăzi, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru verificarea aspectelor, ocazie cu care au fost depistați 4 candidați care aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanță”, a transmis, duminică seară, IPJ Timiș, conform news.ro.

Trei dintre candidați, cu vârste de 42, 45 și 46 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru divulgare de informații secrete de serviciu sau nepublice în cadrul examenului de rezidențiat.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.