La nivel mondial, zeci de mii de bărbaţi suferă de diverse forme de cancer cauzate de acest virus.

Şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, a explicat, marţi seară, la Medika Tv, de ce vaccinarea anti-HPV este importantă şi în cazul bărbaţilor. Acest vaccin asigură protecţie nu doar împotriva unor forme de cancer, ci şi împotriva negilor genitali.

„E foarte important ca băieţii să înţeleagă, şi bărbaţii, că această vaccinare are un dublu rol. Pe de-o parte, le face prevenţia pentru condiloame, adică pentru acele excrescenţe care pot să apară datorită tulpinilor de HPV, şi pe de altă parte, ei beneficiază de protecţie contra cancerului. Mulţi dintre ei se gândesc că ei nu ar putea face această formă particulară de cancer indusă de HPV. Din păcate, le poate apărea cancer frecvent în sfera ORL, în sfera peniană sau în sfera anală. HPV-ul declanşează 5% din toate cancerele apărute la femei sau la bărbaţi”, a declarat dr. Monica Mihalea Cîrstoiu.

Potrivit acesteia, aproximativ 70.000 de bărbaţi, la nivel mondial, suferă de un cancer declanşat de HPV, fiind vorba despre forme de boală care se manifestă în sfera ORL sau în sfera intimă.

„Femeile, din păcate, nu sunt atât de norocoase şi sunt peste 625.000 de femei anual care au o formă de cancer declanşată de HPV, indiferent că ar fi col, vulvar, vaginal, anal”, a afirmat medical.

Vaccin gratuit pentru tinerii până în 26 de ani, în România

Începând cu 1 octombrie 2025, vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV este asigurată gratuit pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, prin Programul Naţional de Vaccinare. România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește incidența și mortalitatea cauzate de cancerul de col uterin. Doar în 2025 au fost înregistrate 3.368 de noi cazuri de cancer uterin în România, în timp ce numărul total al cazurilor înregistrate se ridică la 38.876.

Plenul Camerei Deputaţilor a votat extinderea vaccinării gratuite anti-HPV pentru toți cei care au între 11 şi 26 de ani în mai 2025. Până anul trecut, beneficiau doar cei care aveau 19 ani neîmpliniți.

În România, doar 7% dintre adulți și 5% dintre copiii lor sunt vaccinați împotriva HPV, arată rapoartele europene, iar aproximativ 9 din 10 respondenți susțin că nu sunt vaccinați împotriva virusului HPV deoarece nu le-a fost recomandat. Așa se face că țara noastră se află pe primul loc în privința mortalității cauzată de cancerul de col uterin. O doză de vaccin costă în jur de 600 de lei. Copiii până în 14 ani au nevoie de 2 doze, iar după 14 ani se administrează 3 doze. Femeile până în 45 de ani primesc o compensare de 50% de la stat. De altfel, din 2023, de când au fost introduse compensările, numărul de vaccinări a crescut.

Ce trebuie ştiut despre vaccinarea anti-HPV

* persoanele sub 15 ani ar trebui să primească 2 doze, la interval de cel puţin 6 luni;

* persoanele de peste 15 ani ar trebui să primească 3 doze la 0, 2 şi 6 luni;

* nu se recomandă vaccinarea anti-HPV la gravide, fiind necesare studii adiţionale asupra siguranţei pentru această categorie de paciente;

* vaccinarea este gratuită la băieţi şi fete până la 26 de ani.