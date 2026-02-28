A fost bombardat inclusiv sediul liderului suprem, iar Israelul evaluează informațiile potrivit cărora ayatollahul Khamenei ar fi fost ucis. Dar televiziunea iraniană de stat transmite că acesta urmează să vorbească în curând. Iranienii au răspuns cu valuri de rachete asupra unor baze și obiective militare americane din regiunea Golfului.

Explozie și distrugeri în mai multe orașe

Numeroase explozii au zguduit capitala Iranului, Teheran, dar și orașele Isfahan, Qom, Karaj și Kermanshah. Potrivit unor oficiali de la Washington, armata americană a lansat bombardamentele atât de pe mare, cu rachete de croazieră Tomahawk, cât și din aer.

Președintele Statelor Unite și oficialii israelieni au prezentat operațiunea militară ca fiind menită să neutralizeze amenințările la adresa securității, cu referire la rachetele balistice, dar și la potențialele capacități nucleare ale Iranului. Armata israeliană susține că sute de ținte militare iraniene au fost deja lovite.

Dar atât Donald Trump, cât și Benjamin Netanyahu transmit un mesaj clar – doresc schimbarea regimului de la Teheran.

Declarația lui Donald Trump

Donald Trump: „Armata Statelor Unite a început operațiuni de luptă majore în Iran. Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor imediate venite din partea regimului iranian. Activitățile sale amenințătoare pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume.”

Benjamin Netanyahu: „Israelul și Statele Unite au lansat o campanie militară comună, Operațiunea 'Răgetul Leului'. Obiectivul operațiunii este de a pune capăt amenințării reprezentate de regimul ayatollahilor din Iran.”

Potrivit oficialilor israelieni, ținte clare în aceste raiduri au fost liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei și președintele Iranului. Iar unele surse israeliene susțin că ayatollahul Khamenei ar fi fost ucis.

Imagini din satelit surprinse sâmbătă arată distrugeri extinse la complexul în care se află reședința ayatollahului Khamenei. Dar un responsabil iranian declarase anterior, pentru agenția Reuters, că ayatollahul NU se afla în Teheran, pentru că a fost mutat într-un adăpost sigur.

În mesajul său, Trump s-a adresat direct poporului iranian.

Donald Trump: „Ora libertății voastre a sosit. Rămâneți adăpostiți. Nu părăsiți locuințele. Afară este foarte periculos. Bombe vor cădea peste tot. Când vom termina, să vă luați guvernul înapoi. Aceasta va fi, probabil, singura voastră șansă pentru generații. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce sunt eu dispus să fac în această seară. Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți. Să vedem cum răspundeți. America vă sprijină cu putere copleșitoare și forță devastatoare.”

Teheranul amenință cu un răspuns devastator

Dar Teheranul a amenințat cu un răspuns devastator. Valuri de rachete și drone au fost lansate spre Israel, dar și spre bazele militare americane din Orientul Mijlociu: Riad, Doha, Abu Dhabi și Kuweit. Bateriile de rachete Patriot și alte mijloace de interceptare a rachetelor au fost activate peste tot.

Unele imagini surprind explozii în Bahrain, unde se află comandamentul Flotei a 5-a americane.

O rachetă a explodat și în Doha, după ce a fost interceptată.

Bijan Hosseini, CNN: „Chiar acum, deasupra mea, putem vedea ceea ce credem că au fost 4 rachete interceptate deasupra Golfului de Vest, Doha. Este o zonă foarte populară. Mulți expați locuiesc aici.”

Adam Parsons, Sky News: „Sirenele de alarmă au început să sune din nou. Sunt rachete care vin înspre noi. Dacă priviți acolo, se văd urmele unei rachete interceptate. O rachetă iraniană care zbura încoace. Încă o explozie... puteți auzi.”

Sam Mednick, The Associated Press: „Puteți auzi, chiar acum sună sirenele. Asta înseamnă că un baraj de rachete, lansate din Iran, se îndreaptă spre Israel.”

Stare de urgență în Israel

În Israel a fost instituită starea de urgență. Oamenii s-au refugiat în adăposturi, în Tel Aviv, Ierusalim sau Haifa.

Bombardamentele comune americano-israeliene au început după ce ultima rundă de negocieri – de joi, la Geneva – s-a încheiat fără un acord.

Donald Trump: „Nu suntem mulțumiți de negociere. Pur și simplu nu vor să rostească acele cuvinte-cheie: 'nu vom avea o armă nucleară'.”

Analiștii cred, însă, că aceste discuții diplomatice dintre SUA și Iran par să fi fost doar o „diversiune”. Și presupun că Trump și consilierii săi au luat de ceva vreme decizia unei acțiuni militare de amploare în Iran.