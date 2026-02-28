Vorbim despre un moment cu potențial de escaladare majoră, despre riscuri regionale și despre implicații economice care ne pot afecta pe toți cu politologul Cristian Pîrvulescu.

Reporter: Au trecut deja ore bune de la declanșarea conflictului deschis. Cum evaluați situația în acest moment?

Cristian Pîrvulescu: Situația rămâne aceeași ca dimineață. Este o superioritate evidentă a Israelului și a SUA în raport cu Iranul, au fost lovite cel puțin 100 de ținte. Nu doar clădiri administrative, dar și unități militare, lansatoare de rachete, dar Iranul a ripostat, fără să reușească însă extraordinare lovituri. Au fost lovite și clădiri civile în Israel, ne așteptăm ca acest tip de lovituri să continue de câteva zile. Totul depinde de poporul iranian.

Reporter: Obiectivul major anunțat în această dimineață de Donald Trump este schimbarea regimului de la Teheran. Președintele SUA chiar a subliniat că este șansa poporului iranian să se elibereze și ca America doar dă o mâna de ajutor. Care sunt șansele de izbândă?

Cristian Pîrvulescu: Cred că fără o intervenție militară terestră, șansele de a înlătura regimul sunt limitate. Nu există nicio armată de eliberare, nu există nicio forță paramilitară care să intervină. Acea a iranienilor cu mâinile goale, împotriva unui regim criminal, e ca și cum le ceri să fie asasinați. Probabil o vor face. Îi auzeam spunând că regimul este insuportabil.

”Avem de-a face deja cu un conflict regional”

Reporter: Care sunt scenariile cele mai probabile pentru următoarele zile și săptămâni?

Cristian Pîrvulescu: Cred că începem să vedem un ”scenariu venezuelean”. Respectiv, înlăturarea liderului, apoi o echipă din interiorul regimului care să asigure o tranziție. Vedem același scenariu încă nedezvoltat și pentru Cuba. Mă aștept ca și aici, din interiorul regimului, să apară persoane care să poată să preia o asemenea misiune, și anume să ducă Iranul într-o anume direcție. Pentru că nimeni nu-și dorește acum un Iran în poziția Irakului din 2003.

Reporter: Am văzut că Iranul a ripostat deja. Au fost vizate ținte din 7 țări din Orientul Mijlociu, mai ales obiective americane din aceste locuri. Cum apreciați forța de ripostă a Iranului judecând după aceste contraatacuri?

Cristian Pîrvulescu: Știam că această forță există, sigur, este demagogia regimului, era un răspuns previzibil, dar nu este un răspuns care să împiedice SUA și Israel să-și continue misiunile. Marea problemă sunt grupările proxi pe care le controlează iranienii.

Reporter: Cât de aproape suntem de un conflict regional deschis în Orientul Mijlociu?

Cristian Pîrvulescu: Având în vedere că Arabia Saudită a anunțat deja că sprijină acțiunile americane, avem de-a face cu un conflict regional. Rămâne de văzut cât de amplu va fi.

”Ceea ce nu știm noi este reacția străzii arabe”

Reporter: Ce rol ar putea juca Rusia și China într-o astfel de escaladare?

Cristian Pîrvulescu: Rusia și China nu vor sprijini niciodată direct și în niciun caz nu militar Iranul. Vor aștepta să vadă ce se întâmplă, dar nu sunt deloc încântate de o victorie americană în zonă.

Reporter: Este posibil ca situația să ducă la reconfigurări majore de alianțe în regiune?

Cristian Pîrvulescu: Ceea ce nu știm noi este reacția străzii arabe. Dacă războiul e scurt și regimul se prăbușește repede, atunci situația se va reglementa.

Reporter: Care este cel mai mare risc imediat?

Cristian Pîrvulescu: Generalizarea războiului în condițiile în care suntem deja cu mai multe războaie în același timp. Avem războiul din Ucraina, avem războiul dintre Pakistan și Afganistan, sunt o serie întreagă de conflicte care riscă să se transforme într-un singur conflict.

Reporter: Ce indicatori ar trebui urmăriți în următoarele 24–48 de ore?

Cristian Pîrvulescu: Să fim atenți la numărul de lovituri pe care americanii și israelienii le vor da, răspunsul iranian, dar mai ales reacția leadershipului iranian.