În timpul infecției, crește consumul de oxigen de către mușchiul inimii. Și se activează inflamația în tot organismul. Așa crește riscul infarctului și al accidentului vascular cerebral. De 6 ori crește riscul infarctului și al accidentului vascular cerebral, în timpul gripei. Aceasta dacă aveți deja depuneri în interiorul vaselor, dar și dacă aveți hipertensiune. Gripa este o boală care determină inflamație generalizată. Pe de altă parte, bolile cardiovasculare înseamnă, de asemenea, inflamație generalizată. Ne explică medicul cardiolog Gabriela Răileanu.

Dr. Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Pacienții care au depuneri de plăci la nivelul vaselor, când au virusul gripal, riscul, în prima săptămână a infecției, de infarct sau evenimente cardiovasculare crește de 6 ori, din cauza inflamației generalizate, care poate duce la ruperea plăcilor; pe o plagă ruptă apare cheag.”

Și apoi infarct sau AVC.

Prezența virusului gripal face ca sângele să se coaguleze mai rapid. Va produce mai multe cheaguri. Este un mecanism de apărare în infecție. Dar devine periculos, din nou, pentru sistemul cardiovascular. Ne uităm direct la inimă. În timp ce aveți febră, crește necesarul de oxigen al mușchiului cardiac. Apare dezechilibru între necesarul inimii și consumul acesteia. Un alt motiv de evenimente cardiovasculare nedorite.

Mușchiul inimii însă poate fi atacat direct de virusul gripal.

Dr. Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Așa cum afectează celulele respiratorii, la unii pacienți poate să afecteze celulele miocardice și apare o miocardită – înseamnă distrugerea țintită a celulelor musculare de la nivelul inimii de bacterii, virusuri.”

Gripa nu este, în primul rând, o boală virală. Vorbim de o boală imună, declanșată de un virus, ne spun medicii. Din acest motiv, nu doar copiii, gravidele și seniorii au nevoie de vaccinare antigripală, an de an. Ci toate persoanele care au orice boală cronică. Cascada de inflamație din gripă destabilizează, de fapt, orice boală cronică.

Prof. univ. dr. Veronica Lazăr, profesor imunolog, Facultatea de Biologie: „Vaccinul antigripal are eficiență, dar timp de un an. Există șansa ca, dacă ne-am vaccinat anul trecut și nu ne-am vaccinat acum, este posibil să facem o infecție mai ușoară, datorită acestei memorii imunologice.”

Dacă vă vaccinați în fiecare an, nu faceți gripă. După vaccinare sunt necesare două săptămâni până la dobândirea titrului de anticorpi protectori. După cele două săptămâni, sunteți protejați. Vaccinul antigripal se face, ideal, în octombrie. Este destul de târziu în februarie. Dar merită să îl faceți și acum. Virusul gripal va circula și în aprilie.