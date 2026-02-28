A doua cea mai frumoasă plajă din lume este în Grecia. Unde se află paradisul cu nisip roz și peisaje spectaculoase. FOTO

Plaja Elafonisi, situată pe însorita insulă grecească Creta, s-a clasat recent pe locul al doilea într-un sondaj Tripadvisor dedicat celor mai frumoase plaje de pe glob.
Elafonisi s-a clasat imediat după plaja mexicană Isla Pasion, devenind astfel cea mai bine cotată plajă din Europa. Turiștii îi laudă „frumusețea naturală, apele cristaline și priveliștile de neuitat”.
Secretul nisipului roz
Plaja și-a câștigat faima datorită celebrului său nisip roz. Culoarea unică este explicată de specialiști prin prezența moluștelor – un vast grup de animale cu corp moale, fără coloană vertebrală. Există peste 85.000 de specii cunoscute, care trăiesc în oceane, ape dulci sau pe uscat.
La finalul vieții, cochiliile acestora se descompun și se amestecă cu nisipul, oferindu-i nuanța distinctivă de roz care atrage anual mii de turiști.
Popularitatea vine însă și cu dezavantaje. Elafonisi are un scor de 4,4/4,5, bazat pe peste 16.000 de recenzii pe Tripadvisor, dar turiștii sunt sfătuiți să ajungă între orele 8:00 și 11:00 pentru a evita aglomerația.
Pagina oficială Tripadvisor îi avertizează pe vizitatori „să își tempereze așteptările”: „Cantitatea de roz vizibilă variază în funcție de condiții și de sezon. Indiferent de acest aspect, apele cristaline fac din acest loc o destinație populară de vacanță de vară, atrăgând atât iubitorii de plajă, cât și pasionații de sporturi nautice. De asemenea, urcați până la rezervațiile de cedri din apropiere pentru o schimbare de peisaj. Vizitați dimineața pentru a evita traficul și pentru a prinde un șezlong și o umbrelă înainte de sosirea mulțimii. Sau veniți seara pentru un apus spectaculos, când majoritatea turiștilor au plecat.”
Elafonisi este situată în sud-vestul Cretei, cea mai mare insulă a Greciei și una dintre cele mai populare destinații turistice. Plaja se află la aproximativ 45 de mile pe șosea de Chania, cel mai apropiat aeroport.
