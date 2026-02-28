ANALIZĂ: ”Am intrat într-o altă etapă – este vorba despre un adevărat război” între Israel, SUA și Iran
ANALIZĂ: ”Am intrat într-o altă etapă – este vorba despre un adevărat război” între Israel, SUA și Iran

A doua cea mai frumoasă plajă din lume este în Grecia. Unde se află paradisul cu nisip roz și peisaje spectaculoase. FOTO

Stiri Turism
Shutterstock 624686780
Shutterstock

O insulă spectaculoasă, celebră pentru nisipul său roz, găzduiește „a doua cea mai frumoasă plajă din lume”, relatează Express

autor
Mihaela Ivăncică

Plaja Elafonisi, situată pe însorita insulă grecească Creta, s-a clasat recent pe locul al doilea într-un sondaj Tripadvisor dedicat celor mai frumoase plaje de pe glob.

Elafonisi s-a clasat imediat după plaja mexicană Isla Pasion, devenind astfel cea mai bine cotată plajă din Europa. Turiștii îi laudă „frumusețea naturală, apele cristaline și priveliștile de neuitat”.

Secretul nisipului roz

Plaja și-a câștigat faima datorită celebrului său nisip roz. Culoarea unică este explicată de specialiști prin prezența moluștelor – un vast grup de animale cu corp moale, fără coloană vertebrală. Există peste 85.000 de specii cunoscute, care trăiesc în oceane, ape dulci sau pe uscat.

Shutterstock 624686780
×

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

ULTIMELE ȘTIRI

Ilie Bolojan, în contextul situaţiei din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român

Ilie Bolojan, în contextul situaţiei din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român

Horoscop 1 martie 2026, cu Neti Sandu. Ce aduce Mărțișorul pentru zodii

Horoscop 1 martie 2026, cu Neti Sandu. Ce aduce Mărțișorul pentru zodii

Democraţii cer votarea unei rezoluţii care să-l împiedice pe Donald Trump să intre în război cu Iranul

Democraţii cer votarea unei rezoluţii care să-l împiedice pe Donald Trump să intre în război cu Iranul

CELE MAI CITITE

Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

ANALIZĂ: ”Am intrat într-o altă etapă – este vorba despre un adevărat război” între Israel, SUA și Iran

ANALIZĂ: ”Am intrat într-o altă etapă – este vorba despre un adevărat război” între Israel, SUA și Iran

Horoscop săptămâna 2 - 8 martie 2026. Trei evenimente majore vor influența zodiile în această săptămână

Horoscop săptămâna 2 - 8 martie 2026. Trei evenimente majore vor influența zodiile în această săptămână

Război în Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Iranului a declarat că ”a sosit momentul să ne apărăm patria”

Război în Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Iranului a declarat că ”a sosit momentul să ne apărăm patria”

Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”

Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”

Liderul suprem iranian Khamenei ar fi fost ucis. Netanyahu: ”Există multe semne că acest tiran nu mai este printre noi”

Liderul suprem iranian Khamenei ar fi fost ucis. Netanyahu: ”Există multe semne că acest tiran nu mai este printre noi”

La finalul vieții, cochiliile acestora se descompun și se amestecă cu nisipul, oferindu-i nuanța distinctivă de roz care atrage anual mii de turiști.

Popularitatea vine însă și cu dezavantaje. Elafonisi are un scor de 4,4/4,5, bazat pe peste 16.000 de recenzii pe Tripadvisor, dar turiștii sunt sfătuiți să ajungă între orele 8:00 și 11:00 pentru a evita aglomerația.

Pagina oficială Tripadvisor îi avertizează pe vizitatori „să își tempereze așteptările”: „Cantitatea de roz vizibilă variază în funcție de condiții și de sezon. Indiferent de acest aspect, apele cristaline fac din acest loc o destinație populară de vacanță de vară, atrăgând atât iubitorii de plajă, cât și pasionații de sporturi nautice. De asemenea, urcați până la rezervațiile de cedri din apropiere pentru o schimbare de peisaj. Vizitați dimineața pentru a evita traficul și pentru a prinde un șezlong și o umbrelă înainte de sosirea mulțimii. Sau veniți seara pentru un apus spectaculos, când majoritatea turiștilor au plecat.”

Elafonisi este situată în sud-vestul Cretei, cea mai mare insulă a Greciei și una dintre cele mai populare destinații turistice. Plaja se află la aproximativ 45 de mile pe șosea de Chania, cel mai apropiat aeroport.

Haos pe mai multe aeroporturi. 1.500 de pasageri români afectați de anularea zborurilor către Dubai, Abu Dhabi și Tel Aviv

Sursa: Express

Etichete: grecia, plaja, destinatii turistice,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Vinicius a reacționat cu două cuvinte, după videoclipul în care iubita sa a sărutat un alt bărbat
Vinicius a reacționat cu două cuvinte, după videoclipul în care iubita sa a sărutat un alt bărbat
Citește și...
„Orașul-capodoperă” din Europa care te face să te simți ca într-un basm. „Este diferit de orice altă destinație”. FOTO
Stiri Turism
„Orașul-capodoperă” din Europa care te face să te simți ca într-un basm. „Este diferit de orice altă destinație”. FOTO

Un oraș fermecător din Europa oferă vizitatorilor senzația că pășesc într-un basm și este „diferit de orice altă destinație europeană”. Mostar, mic dar plin de farmec, se află în Bosnia și Herţegovina, între Croația, Serbia și Muntenegru.

O destinație turistică preferată de români, invadată de roiuri de lăcuste. Autoritățile trag un semnal de alarmă
Stiri Diverse
O destinație turistică preferată de români, invadată de roiuri de lăcuste. Autoritățile trag un semnal de alarmă

Autoritățile din Insulele Canare au tras un semnal de alarmă în mai multe destinații turistice populare – Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria și Fuerteventura – din cauza riscului tot mai mare al unei invazii de lăcuste.

Un oraș mai puțin popular din Franța este considerat o bijuterie ascunsă. Destinație spectaculoasă, departe de aglomerație
Stiri Turism
Un oraș mai puțin popular din Franța este considerat o bijuterie ascunsă. Destinație spectaculoasă, departe de aglomerație

Nancy, oraș francez adesea ignorat de turiști, este precum o bijuterie ascunsă: fațade baroce, porți aurii și străzi fermecătoare care fac fiecare vizită memorabilă. O destinație spectaculoasă de explorat.

Recomandări
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”
Stiri externe
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”

Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă Iranul. Operațiuni militare majore sunt în curs de desfășurare. A spus-o președintele Trump, care a făcut apel pentru răsturnarea regimului de la Teheran.

Liderul suprem iranian Khamenei ar fi fost ucis. Netanyahu: ”Există multe semne că acest tiran nu mai este printre noi”
Stiri externe
Liderul suprem iranian Khamenei ar fi fost ucis. Netanyahu: ”Există multe semne că acest tiran nu mai este printre noi”

Liderul suprem Ali Khamenei ar fi fost rănit sau chiar ucis în urma atacului asupra Iranului de sâmbătă dimineață, susțin surse israeliene. Informația nu a fost însă confirmată de nicio autoritate, americană sau israeliană. 

Expert: Începem să vedem în Iran un ”scenariu venezuelean”. ”Totul depinde de poporul iranian”
Stiri externe
Expert: Începem să vedem în Iran un ”scenariu venezuelean”. ”Totul depinde de poporul iranian”

Ecoul confruntării din Orientul Mijlociu se simte deja la nivel global. Despre semnificația acestui nou conflict și posibilele sale urmări ne vorbesc Cosmin Stan și invitatul său. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Februarie 2026

29:50

Alt Text!
Superspeed
S10E4

22:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 4 - 2026

22:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Februarie 2026

01:44:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

ACUM Inter - Genoa 1-0! După bara lui Mkhitaryan, a venit golul spectaculos al lui Dimarco

Sport

Lui Daniel Pancu i s-a făcut rău și nu s-a prezentat la interviuri după meciul cu Farul: „A cerut niște vitamine în timpul meciului”