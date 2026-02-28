A doua cea mai frumoasă plajă din lume este în Grecia. Unde se află paradisul cu nisip roz și peisaje spectaculoase. FOTO

Plaja Elafonisi, situată pe însorita insulă grecească Creta, s-a clasat recent pe locul al doilea într-un sondaj Tripadvisor dedicat celor mai frumoase plaje de pe glob.

Elafonisi s-a clasat imediat după plaja mexicană Isla Pasion, devenind astfel cea mai bine cotată plajă din Europa. Turiștii îi laudă „frumusețea naturală, apele cristaline și priveliștile de neuitat”.

Secretul nisipului roz

Plaja și-a câștigat faima datorită celebrului său nisip roz. Culoarea unică este explicată de specialiști prin prezența moluștelor – un vast grup de animale cu corp moale, fără coloană vertebrală. Există peste 85.000 de specii cunoscute, care trăiesc în oceane, ape dulci sau pe uscat.