Medic: Mortalitatea prin cancer de col uterin este uriașă în România din cauza vaccinării reduse. Câte cazuri sunt în 2025

Mortalitatea pusă pe seama cancerului de col uterin este foarte mare în România, cu o incidenţă care nu se cunoaşte exact în realitate, a spus Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar în ginecologie şi chirurgie oncologică pentru News.ro.

Încă se vaccinează puţin în ţara noastră, deşi vaccinul HPV este eficient, aşa cum arată experienţa altor state, spune medicul.

Australia şi Canada îşi propun să eradicheze boala

„Situaţia, în ciuda unor eforturi punctuale, unor iniţiative absolut remarcabile şi a unui plan de cancer care stă în aşteptare ne plasează exact în situaţia în care erau ţările din vestul Europei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, cu o mortalitate imensă şi cu o incidenţă pe care nu o ştim în totalitate având în vedere că facem foarte puţin screening. O boală total evitabilă, două ţări cât două continente, Australia şi Canada îşi propun să eradicheze boala, şi mă refer aici la vaccinare, facem vaccinare atât cât facem, din punctul meu de vedere în situaţia dată toate categoriile ar trebui, sau orice femeie dar şi bărbat ar trebui să beneficieze gratuit de acest vaccin, să facem şi screening, ceea ce e mult mai complicat, dar în egală măsură să putem şi trata”, a spus medicul.

Cancerul de col uterin, o boală pentru care există metode moderne de tratament

Medicul spune că pentru cancerul de col uterin există metode alternative moderne de tratament.

„Prevenţia ar trebui să înceapă prin vaccinare. Şi vaccinarea ar trebui să se petreacă în modul cel mai serios, la cât mai multe fetiţe şi la băieţei, la vârsta specifică, 12-14 ani, dar să prindem şi din urmă pe cei care nu au avut şansa asta sau nu au dorit, mai sunt şi categorii speciale cum ar fi situaţia femeilor tratate pentru displazii de col, avem o recomandare imperativă de vaccinare ca parte a tratamentului”, a declarat el.

Al doilea aspect ar fi acela al screeningului de care ar trebui să beneficieze toate categoriile de vârstă vizate, apoi să avem centre care să poată să stratifice foarte bine leziunile astea ca să nu facem nici supra dar nici sub tratament, partea de radioterapie să zicem că s-a îmbunătăţit semnificativ cât şi partea de tratament sistemic.

„Ne trebuie un complex de factori, ei se denumesc planul de prevenire şi combatere a cancerului, practic aplicarea acestui program cred că ar putea la nivelul unui deceniu să zicem să scadă mortalitatea astfel încât să putem ajunge în situaţia fericită a ţărilor din vestul Europei. Avem alte mijloace moderne faţă de ce s-a întâmplat în Vestul Europei de la sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial până astăzi, deci putem să facem lucrurile teoretic mai repede, dar asta nu putem face fără informare. Informarea este cheie a rezolvării problemei”, a spus medicul.

Cazurile avansate vin cu o suferinţă inimaginabilă

„Cumva vine şi dintr-o tradiţie a noastră, operăm şi stadii mai avansate. Acest lucru ar trebui să-l aducem în acord cu ce se întâmplă în Vestul Europei, tocmai pentru că partea radioterapie a evoluat enorm, partea de tratamente sistemice, şi atunci să ne concentrăm să operăm strict cazurile incipiente care se pretează la operaţie care au indicaţie în ghidurile de tratament pe seama dovezilor medicale. Altfel ajungem să consultăm cazuri foarte avansate, chirurgia în situaţia aceasta nu este parte a tratamentului curativ, poate să fie chirurgie paleativă în cazuri atent selecţionate, dar acest lucru ar trebui să nu ni-l dorim şi să facem toate eforturile să evităm astfel de situaţii. Stadiile avansate vin cu o suferinţă inimaginabilă, este o boală care prin evoluţia ei poate să strice calitatea vieţii extraordinar de mult şi trebuie să ţinem cont în mod particular de acest lucru, partea de psihologie oncologică trebuie să fie asociată întotdeauna dar de ce să nu evităm un cancer care poate să fie evitat? Rareori poţi răspunde atât de clar la o întrebare: ce mi-a cauzat acest cancer? Ştim ce a cauzat, avem şi un vaccin ultra eficient după cum ne demonstrează experienţa de decenii a unor ţări astfel încât eu cred că aici nu este o situaţie în care să nu avem soluţii de profilaxie”, a explicat pentru News.ro Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaş Cadariu

Câte persoane au fost vaccinate

Numărul de doze de vaccin HPV administrate in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025 este de 55030. Produs nonvalent, toate sursele de finanţare, persoane de sex feminim cu vârste cuprinse între 11-45 de ani, persoane de sex masculin cu vârste cuprinse între 11 şi 18 ani. Este vorba despre datele înregistrate in RENV de către medicii vaccinatori. Cele 55030 doze sunt împărţite astfel: doza 1 – 25444, doza 2 – 26605, doza 3 – 8981, scrie conform datelor oficiale ale INSP.

Câte cazuri de cancer de col uterin

Conform datelor furnizate de specialiştii INSP pentru News.ro, anul acesta au fost înregistrate 3368 de cazuri noi de cancer de col uterin şi 1793 de decese.

Doar în primele şase luni ale acestui an au fost înregistrate 1.560 de cazuri noi de cancer de col uterin. În ultimii 5 ani aceste cifre s-au menţinut relativ constante, fără diferenţe mari de la un an la altul.

Numărul total de persoane care trăiesc cu cancer de col uterin în acest moment în România este de 38.876, conform datelor furnizate de INSP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













