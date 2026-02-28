„Mă aflu în contact şi sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de ambasadele şi consulatele României din regiune, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu. Înţelegem îngrijorarea românilor aflaţi în zonă şi a familiilor lor din ţară. Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român. Personalul diplomatic şi consular este mobilizat şi pregătit să ofere asistenţă tuturor celor care au nevoie de sprijin”, a scris Bolojan pe Facebook.

Premierul recomandă tuturor românilor aflaţi în regiune să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale, să evite deplasările care nu sunt esenţiale şi să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-şi notifica prezenţa şi a primi sprijin.

„Suntem alături de românii afectaţi de această situaţie şi vom continua să monitorizăm evoluţiile. Susţinem eforturile de asigurare a stabilităţii şi a securităţii în regiune şi reluarea demersurilor diplomatice”, transmite Ilie Bolojan.

Război în Iran

Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă Iranul. Operațiuni militare majore sunt în curs de desfășurare. A spus-o președintele Trump, care a făcut apel pentru răsturnarea regimului de la Teheran.

A fost bombardat inclusiv sediul liderului suprem, iar Israelul evaluează informațiile potrivit cărora ayatollahul Khamenei ar fi fost ucis. Dar televiziunea iraniană de stat transmite că acesta urmează să vorbească în curând. Iranienii au răspuns cu valuri de rachete asupra unor baze și obiective militare americane din regiunea Golfului.

Explozie și distrugeri în mai multe orașe

Numeroase explozii au zguduit capitala Iranului, Teheran, dar și orașele Isfahan, Qom, Karaj și Kermanshah. Potrivit unor oficiali de la Washington, armata americană a lansat bombardamentele atât de pe mare, cu rachete de croazieră Tomahawk, cât și din aer.

Președintele Statelor Unite și oficialii israelieni au prezentat operațiunea militară ca fiind menită să neutralizeze amenințările la adresa securității, cu referire la rachetele balistice, dar și la potențialele capacități nucleare ale Iranului. Armata israeliană susține că sute de ținte militare iraniene au fost deja lovite.