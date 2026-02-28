Vibrația zilei este 1 și e vremea unui nou început.

Horoscop 1 martie 2026 - PEȘTI

O să vă dați întâlnire cu rude și prieteni ca să trageți un chef de ziua voastră, de Mărțișor, poate mai aveți și alte motive și o să vă distrați nu glumă.

Revine cineva care nu poate trăi fără voi și o să vă bucurați că și-a schimbat atitudinea și poate vă reuniți într-o relație de cuplu.

Horoscop 1 martie 2026 - BERBEC

Întrevedere cu cineva care vrea să vadă dacă v-ați decis să intrați într-un business sau vă concentrați pe jobul propriu-zis, că mai aveți și obligații de familie.

Apar niște răscoliri sufletești și poate ieșiți la o parolă cu acel cineva care s-a distanțat, dar pe care îl puteți recâștiga.

Horoscop 1 martie 2026 - TAUR

E rost de mai bine în sfera partenerială, poate ieșiți împreună și o să se vadă că vă pasă de ce se întâmplă cu celălalt și că împărțiți responsabilitățile.

O invitație specială la un eveniment la care o să fiți elogiați, că ați obținut rezultate notabile într-un segment anume.

Horoscop 1 martie 2026 - GEMENI

O să vă ia prietenii pe sus, poate chiar cu avionul, ca să ajungeți într-o stațiune de agrement, la ziua cuiva de naștere, sau poate se căsătoresc niște prieteni.

Vă caută multă lume și o să ieșiți pe la evenimente, că e momentul să vă faceți și alți prieteni, să puteți colabora atât în plan profesional, cât și personal.

Horoscop 1 martie 2026 - RAC

O să vă străduiți să nu depășiți bugetul alocat distracției, că aveți multe cheltuieli în perioada asta și o să ieșiți cu ai voștri la plimbare pe la târgurile de sezon.

Veștile pe care le-așteptați de la cei aflați departe sosesc și se poate să vă și întâlniți ca să schimbați o emoție, un mărțișor.

Horoscop 1 martie 2026 - LEU

Vă scoate la întâlnire cineva pe care l-ați împrumutat cu niște bani și o să vi-i dea – asta intenționează – și o să încheiați, în sfârșit, niște socoteli.

Poate faceți cumva să vă economisiți energia, să vă puteți recupera după o săptămână încărcată, să fiți în formă maximă de luni.

Horoscop 1 martie 2026 - FECIOARĂ

Se poate resuscita o relație care se pierduse pe parcurs și o să descoperiți liantul care să vă reapropie de partenerul care se îndepărtase și o să vă meargă bine.

O să revină cu un mesaj cineva care vrea să colaborați la un proiect, ca să știe dacă vă încumetați sau nu.

Horoscop 1 martie 2026 - BALANȚĂ

O să vă duceți în vizită la rude, poate cu un mărțișor, sau poate aveți un sărbătorit și o să fie cu veselie revederea.

O invitație de nerefuzat, la cineva căruia îi e dor de voi, și o să schimbați impresii – o să fie un câștig în plan emoțional.

Horoscop 1 martie 2026 - SCORPION

O surpriză plăcută din partea cuiva care înseamnă mult pentru voi și o să începeți săptămâna cu un vibe pozitiv.

Poate ieșiți cu ai voștri la o plimbare, ca să se detensioneze atmosfera din familie, să dați refresh stării de spirit.

Horoscop 1 martie 2026 - SĂGETĂTOR

Vă așteaptă cineva în alt colț de țară și, dacă aveți bani și n-aveți alt program, poate vă duceți, că o să fie un câștig sufletesc pentru ambele părți.

O invitație specială la un eveniment festiv, o gală, și o să vi se mulțumească pentru contribuția pe care ați avut-o.

Horoscop 1 martie 2026 - CAPRICORN

Se poate să reapară cineva care v-a tot rugat să intrați într-o combinație partenerială, dar n-ați avut timp și acum se redeschide subiectul. Vedeți.

E posibil să vă dea cineva înapoi o datorie și o să vă puteți mișca, să-i luați și pe prieteni și să vă destindeți – poate e și un prilej.

Horoscop 1 martie 2026 - VĂRSĂTOR

Poate faceți cunoștință, pe la evenimentele la care veți ajunge, cu cineva care e interesat de o relație serioasă și o să vă mai întâlniți ca să vă cunoașteți mai bine.

Se pare că o să vă duceți la o petrecere, poate e o cununie sau o zi aniversară, și o să fie distracție.