Opoziţia, care este în minoritate în ambele camere, acuză administraţia republicană că nu a informat în mod corespunzător parlamentarii despre operaţiune şi că a lansat un război sub acoperire fără autorizaţia Congresului, care are atribuţia constituţională de a declara război unei alte ţări, informează EFE.

Liderul democrat din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, a cerut într-un comunicat ca Congresul să se reunească pentru a vota aşa-numita rezoluţie privind puterile de război, care l-ar împiedica pe Trump să intre în război cu Iranul fără autorizaţia prealabilă a ramurii legislative.

Rezoluţia respectivă a fost introdusă săptămâna aceasta de congresmanul democrat Ro Khanna, dar şi de republicanul Thomas Massie care s-a opus intervenţionismului extern pe măsură ce zvonurile despre un atac iminent împotriva Republicii Islamice se intensificau.

Solicitări și în Senat

La rândul său, liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a cerut administraţiei să furnizeze informaţii despre operaţiunea militară împotriva Iranului şi a solicitat reunirea Senatului pentru a putea vota rezoluţia privind puterile de război.

Majoritatea parlamentarilor republicani au strâns rândurile în jurul lui Trump, între care preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, care a afirmat că "soluţiile paşnice şi căile diplomatice" pentru oprirea programului nuclear al Iranului au fost epuizate.

La rândul său, liderul republican din Senat, John Thune, a justificat atacul, afirmând că Iranul a reprezentat o "ameninţare clară şi inacceptabilă" pentru Statele Unite timp de ani de zile.

Potrivit surselor oficiale, secretarul de stat Marco Rubio a notificat în prealabil şapte dintre cei opt membri ai aşa-numitului Grup al celor Opt - format din liderii republicani şi democraţi ai Camerei Reprezentanţilor şi Senatului - despre atac.

Pentagonul a informat, de asemenea, Comisia Forţelor Armate a Camerei Reprezentanţilor despre operaţiune odată ce bombardamentele au început.

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă un atac împotriva unor ţinte din Teheran şi din alte oraşe din Iran, care a răspuns prin lansarea de rachete către teritoriul israelian şi spre baze militare americane din întreaga regiune.