ANALIZĂ: ”Am intrat într-o altă etapă – este vorba despre un adevărat război” între Israel, SUA și Iran
Surse israeliene: S-a pierdut legătura cu liderul suprem Ali Khamenei. Nu există ”nicio certitudine cu privire la soarta lui”

Liderul suprem Ali Khamenei ar fi fost rănit sau chiar ucis în urma atacului asupra Iranului de sâmbătă dimineață, susțin surse israeliene. Informația nu a fost însă confirmată de nicio autoritate, americană sau israeliană. 

Cristian Anton

Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ”a fost probabil rănit în atacul israelian”, scrie The Jerusalem Post, potrivit căruia s-a pierdut orice legătură cu acesta, astfel încât nu mai există la acest moment ”nicio certitudine cu privire la soarta lui”.

Un cont de pe rețeaua X intitulat Faytuks News transmite că ”liderul suprem, ayatollahul Khamenei, a fost eliminat, conform evaluărilor israeliene actuale”.

Oficialii iranieni au promis să publice o înregistrare a lui Khamenei la scurt timp după ce atacurile israeliene au vizat complexul său din Teheran, precizează Jerusalem Post.

Potrivit surselor israeliene și iraniene, atacurile asupra Iranului au ucis mai mulți comandanți de rang înalt ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și oficiali politici ai Regimului Islamic.

Iranul a transmis că Ali Khamenei a fost dus într-o ”locație sigură”

Consiliul de Securitate al Iranului a instruit locuitorii din Teheran, precum și din alte orașe importante, să rămână în locuri sigure și protejate până la o nouă notificare.

Forțele de securitate au blocat drumurile din zona Teheranului, unde se află birourile lui Khamenei, ale președintelui Masoud Pezeshkian și ale parlamentului, au declarat martorii.

Sâmbătă, un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Khamenei nu se află la Teheran și că a fost transferat într-o „locație sigură”.

Pe de altă parte, ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene în Iran, declară sâmbătă două surse apropiate operaţiunilor israeliene şi o sursă regională, relatează Le Figaro.

Între ţintele Israelului în Iran s-au aflat membri ai conducerii republicii islamice, declară două surse la curent cu operaţiunea - un oficial american şi o sursă la curent cu atacurile -, agenţiei ameriane The Associated Press.

Nu există informaţii dacă aceste atacuri au avut succes, declară AP aceste surse sub protecţia anonimatului.

„Negocierile au fost o tragere de timp". Analiști: Miza reală a loviturilor asupra Iranului poate fi schimbarea regimului

