Managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Victor Babeş” din Bucureşti, Simin Aysel Florescu, a explicat de ce descoperirea în ape uzate din Germania a virusului poliomielitic sălbatic reprezintă un risc pentru populaţia nevaccinată pentru boala care, până nu demult, era considerată ca fiind eradicată în unele zone.

”Există un document care a relatat despre izolarea tulpinii sălbatice de virus poliomielitic în Germania, recent. Lucrul ăsta este neplăcut pentru noi, ca medici infecţionişti, pentru că asta înseamnă că tulpina sălbatică, cea care mai exista doar în Pakistan şi Afganistan, circulă în Europa. Dacă s-a izolat în apele uzate, asta înseamnă că ea a fost eliminată de cineva. Acel cineva este o persoană care probabil nu are simptomatologie de poliomielită, e acea formă atipică, probabil că are doar o banală diaree sau ceva tranzitoriu, dar de fapt e acolo şi omul respectiv, pe care nu avem cum să-l identificăm, este sursă pentru cei nevaccinaţi. Asta este situaţia de care ne temem foarte tare, pentru că în momentul ăla va genera un val de îmbolnăviri”, a afirmat dr. Simin Aysel Florescu, marţi seară, la Medika Tv.

”Tabloul clinic al bolii este îngrozitor”

Pericolul răspândirii poliomielitei în România a fost prezentat și de autorități, încă din toamna anului 2025. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) avertiza oficial că ”acoperirea vaccinală anti-polio este foarte scăzută în România”.

Ea a subliniat că România stă ”foarte prost” la capitolul vaccinării împotriva poliomielitei, rata de vaccinare împotriva acestui virus fiind de cel mult 60%, în condiţiile în care acoperirea vaccinală ar trebui să fie de 90-95%.

”Există un număr semnificativ de copii nevaccinaţi sau vaccinaţi incomplet şi care, în momentul în care vor da piept cu virusul, la un anumit moment dat pe care nu îl ştim, e posibil să se îmbolnăvească. Dacă sunt doar parţial vaccinaţi e posibil să facă doar forme subclinice sau forme atipice de boală şi care să se transmită la cei nevaccinaţi şi determină tabloul clinic complet al bolii, care este unul îngrozitor, cu paralizii definitive şi chiar cu risc de deces”, a subliniat Simin Florescu.



