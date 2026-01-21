Pe fondul neîncrederii crescânde față de vaccinuri, această boală gravă și foarte contagioasă a revenit în forță în mai multe țări dezvoltate, inclusiv în Statele Unite, care se confruntă acum cu cea mai gravă epidemie cauzată de această maladie din ultimii 30 de ani.



Cea mai gravă epidemie de rujeolă din ultimele decenii

Cu peste 2.200 de cazuri înregistrate și trei decese, inclusiv doi copii, în 2025, numărul infectărilor a continuat să crească și în 2026.

Este o criză sanitară de amploare, la care secretarul american al Sănătății din administrația lui Donald Trump, vaccinoscepticul Robert Kennedy Jr., este acuzat că a contribuit pe scară largă, alimentând temerile populației față de vaccinuri.

În Carolina de Sud, un stat american de pe coasta sud-estică a țării, 88 de cazuri noi au fost raportate începând de vinerea trecută, au anunțat marți autoritățile locale din domeniul sănătății, ridicând la 646 numărul infectărilor înregistrate după detectarea unui focar în toamna anului trecut.

Majoritatea persoanelor infectate erau nevaccinate, au precizat autoritățile americane. Unele cazuri au fost identificate în școli, dar și în campusurile deținute de două universități.

Temeri privind pierderea statutului de „țară fără rujeolă”

Infectări au fost raportate, de asemenea, în alte opt state americane de la începutul anului curent, potrivit principalei agenții sanitare a Statelor Unite, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC).

Această situație stârnește temeri conform cărora SUA ar putea să piardă statutul de „țară care a eliminat rujeola”, pe care îl dobândise în 2000, după ce eradicase această boală grație vaccinării.

Organizația Panamericană a Sănătății (PAHO) i-a convocat săptămâna trecută pe reprezentanții Statelor Unite și pe cei din Mexic, o țară care se confruntă, de asemenea, cu o recrudescență a bolii, pentru reevaluarea statutului celor două state în luna aprilie.

PAHO a retras deja, în noiembrie 2025, acest statut Canadei, care a înregistrat peste 5.000 de cazuri anul trecut.

Rujeola provoacă febră, cu simptome respiratorii și erupții cutanate, iar în unele cazuri și complicații mai grave, precum pneumonie și inflamarea creierului, care pot provoca sechele grave sau chiar moartea persoanelor infectate.