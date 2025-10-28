Continuă să se moară de Covid în România. Câți oameni au decedat răpuși de virus în ultima săptămână

Un număr de 764 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în perioada 20-26 octombrie, în scădere cu 65,6% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

În 222 dintre cazurile noi din ultima săptămână este vorba despre pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Potrivit INSP, au fost raportate şapte decese la persoane cu COVID-19, toate prezentând comorbidităţi.

În aceeaşi perioadă au fost efectuate 392 de teste RT-PCR şi 9.462 de teste rapide antigenice.

Rata pozitivităţii a fost de 7,7%, în scădere cu 2,9% faţă de săptămâna anterioară.

