Continuă să se moară de Covid în România. Câți oameni au decedat răpuși de virus în ultima săptămână

Stiri Sanatate
28-10-2025 | 10:12
COVID
Shutterstock

Un număr de 764 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în perioada 20-26 octombrie, în scădere cu 65,6% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

autor
Cristian Anton

În 222 dintre cazurile noi din ultima săptămână este vorba despre pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Potrivit INSP, au fost raportate şapte decese la persoane cu COVID-19, toate prezentând comorbidităţi.

În aceeaşi perioadă au fost efectuate 392 de teste RT-PCR şi 9.462 de teste rapide antigenice.

Rata pozitivităţii a fost de 7,7%, în scădere cu 2,9% faţă de săptămâna anterioară. 

Citește și
Donald Trump rade
Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid-19 și vaccinul antigripal în cel de-al doilea control medical al anului
Vaccinare fără ac, fără durere. Metoda care ușurează imunizarea copiilor și adulților cu fobie de ace

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, coronavirus, bilant covid, cazuri, decese,

Dată publicare: 28-10-2025 10:12

Articol recomandat de sport.ro
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește și...
Mai multe cazuri de Covid la copii în București decât de gripă. Au fost internați chiar și bebeluși infectați. Noi simptome
Stiri Sanatate
Mai multe cazuri de Covid la copii în București decât de gripă. Au fost internați chiar și bebeluși infectați. Noi simptome

Cazurile de COVID la copii înregistrate în Spitalul ”Victor Gomoiu” în ultimele două luni sunt mai numeroase decât cele de gripă, afirmă medicul infecţionist Claudina Cobzariu.

 

Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid-19 și vaccinul antigripal în cel de-al doilea control medical al anului
Stiri externe
Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid-19 și vaccinul antigripal în cel de-al doilea control medical al anului

Președintele Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid și vaccinul antigripal în timpul vizitei sale la Centrul Medical Walter Reed de vineri, a anunțat medicul său într-o notă publicată de Casa Albă.

Au apărut noi tulpini Covid care se răspândesc rapid. Simptomele includ dureri puternice în gât și răgușeală
Stiri Sanatate
Au apărut noi tulpini Covid care se răspândesc rapid. Simptomele includ dureri puternice în gât și răgușeală

Dacă vă simțiți rău, aveți dureri în gât și febră, este posibil să fi contractat una dintre noile tulpini de Covid care circulă în această toamnă.

Jurnalista chineză Zhang Zhan, condamnată la încă patru ani de închisoare pentru știrile despre Covid
Stiri externe
Jurnalista chineză Zhang Zhan, condamnată la încă patru ani de închisoare pentru știrile despre Covid

Zhang a fost rearestată după doar trei luni de la eliberare și acuzată pentru continuarea activității jurnalistice despre abuzurile din China.

Măștile din era Covid se transformă într-o problemă majoră de mediu. Avertismenul oamenilor de știință
Stiri Stiinta
Măștile din era Covid se transformă într-o problemă majoră de mediu. Avertismenul oamenilor de știință

Măștile de protecție folosite masiv în timpul pandemiei de Covid-19 s-au transformat într-o problemă majoră de mediu.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter Typhoon din Marea Britanie pintr-un contract „scandalos de mare”
Stiri externe
Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter Typhoon din Marea Britanie pintr-un contract „scandalos de mare”

Turcia a decis luni să cumpere 20 de avioane Eurofighter Typhoon noi de la Marea Britanie pentru 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari), consolidând legăturile dintre aliaţii NATO şi întărind apărarea aeriană turcă.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 28 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va avea cheltuieli neprevăzute
2 politia romana
Shutterstock
Stiri actuale
Focuri de armă în Sectorul 6: patru bărbați reținuți după o bătaie în stradă și distrugerea a două mașini
3 doctor ungaria
Shutterstock
Stiri externe
Epidemie de sifilis în Ungaria. Numărul cazurilor congenitale s-a triplat, numeroși copii au murit
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28