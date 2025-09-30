Au apărut noi tulpini Covid care se răspândesc rapid. Simptomele includ dureri puternice în gât și răgușeală

Dacă vă simțiți rău, aveți dureri în gât și febră, este posibil să fi contractat una dintre noile tulpini de Covid care circulă în această toamnă.

XFG, numită Stratus de unii, și NB.1.8.1, cunoscută sub numele de Nimbus, sunt acum cele mai comune variante care circulă în Marea Britanie, potrivit oficialilor, scrie BBC.

Experții spun că acestea nu par să reprezinte o amenințare mai mare decât tipurile anterioare de Covid și nu agravează simptomele.

Însă recentele modificări genetice ale virusului pot crește probabilitatea de infectare.

Dureri puternice în gât

Este normal ca virusurile să evolueze pe măsură ce se răspândesc între oameni în timp. Când schimbările devin semnificativ diferite, noile tipuri de virusuri sunt cunoscute sub numele de variante.

Cele mai recente variante pot avea simptome revelatoare - voce răgușită sau dureri în gât ca și cum ați fi tăiat cu lama de ras, conform unor rapoarte.

Covid poate provoca în continuare o gamă largă de simptome, inclusiv dureri de cap, tuse, nas înfundat sau curgător și epuizare, ceea ce face dificilă distingerea de o răceală sau gripă.

Dacă credeți că aveți Covid, ar trebui să evitați contactul cu persoanele vulnerabile și să rămâneți acasă, dacă este posibil.

Dacă aveți simptome și trebuie să ieșiți din casă, se recomandă în continuare să purtați o mască de protecție. Spălarea regulată a mâinilor și utilizarea și aruncarea șervețelelor în coșul de gunoi pot reduce răspândirea acestei boli și a altor boli respiratorii.

Pentru durerea în gât, consumul de lichide în cantități mari și o linguriță de miere pot fi de ajutor, potrivit NHS.

Potrivit Royal College of GPs, rata de îmbolnăvire cu Covid este în creștere în toată Marea Britanie, în special în rândul copiilor foarte mici și al persoanelor în vârstă.

Spitalizările legate de Covid sunt, de asemenea, în creștere.

Cum se administrează vaccinul

Persoanele peste 75 de ani pot primi gratuit vaccinul împotriva Covid prin NHS. Acesta poate oferi o protecție bună, chiar și împotriva noilor variante, spune Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA).

Agenția îndeamnă populația să se vaccineze împotriva gripei și a unui alt virus comun în timpul iernii, numit RSV (virusul sincițial respirator), deoarece numărul cazurilor începe să crească înainte de venirea iernii.

„Este normal ca virusurile să muteze și să se schimbe, iar pe măsură ce vor fi disponibile mai multe date despre aceste variante, vom înțelege mai bine cum interacționează acestea cu sistemul nostru imunitar și cum să ne optimizăm protecția, precum și măsurile pe care le putem lua pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili și pentru a ne trăi viața cât mai normal posibil. Cel mai important lucru este ca persoanele eligibile să se vaccineze la momentul potrivit.”, afirmă UKHSA

Dr. Alex Allen, consultant epidemiolog la UKHSA, a adăugat: „Pe baza informațiilor disponibile până în prezent, nu există dovezi care să sugereze că variantele provoacă boli mai grave sau că vaccinurile utilizate în prezent vor fi mai puțin eficiente împotriva acestora.”

Rețineți însă că este posibil să vă infectați din nou cu Covid, chiar dacă ați avut boala foarte recent sau ați fost vaccinat. Reinfecțiile sunt de obicei ușoare, dar vă puteți simți rău și puteți transmite virusul altor persoane.

Testele Covid nu mai sunt disponibile gratuit pe scară largă, dar farmaciile le vând în continuare.

O serie de farmacii și clinici private vând și vaccinuri Covid. Costul variază, unele dintre ele percepând aproximativ 99 de lire sterline pentru o singură doză.

