Au apărut noi tulpini Covid care se răspândesc rapid. Simptomele includ dureri puternice în gât și răgușeală

Stiri Sanatate
30-09-2025 | 22:39
COVID
Shutterstock

Dacă vă simțiți rău, aveți dureri în gât și febră, este posibil să fi contractat una dintre noile tulpini de Covid care circulă în această toamnă.

autor
Sabrina Saghin

XFG, numită Stratus de unii, și NB.1.8.1, cunoscută sub numele de Nimbus, sunt acum cele mai comune variante care circulă în Marea Britanie, potrivit oficialilor, scrie BBC.

Experții spun că acestea nu par să reprezinte o amenințare mai mare decât tipurile anterioare de Covid și nu agravează simptomele.

Însă recentele modificări genetice ale virusului pot crește probabilitatea de infectare.

Dureri puternice în gât

Este normal ca virusurile să evolueze pe măsură ce se răspândesc între oameni în timp. Când schimbările devin semnificativ diferite, noile tipuri de virusuri sunt cunoscute sub numele de variante.

Citește și
masca covid
Măștile din era Covid se transformă într-o problemă majoră de mediu. Avertismenul oamenilor de știință

Cele mai recente variante pot avea simptome revelatoare - voce răgușită sau dureri în gât ca și cum ați fi tăiat cu lama de ras, conform unor rapoarte.

Covid poate provoca în continuare o gamă largă de simptome, inclusiv dureri de cap, tuse, nas înfundat sau curgător și epuizare, ceea ce face dificilă distingerea de o răceală sau gripă.

Dacă credeți că aveți Covid, ar trebui să evitați contactul cu persoanele vulnerabile și să rămâneți acasă, dacă este posibil.

Dacă aveți simptome și trebuie să ieșiți din casă, se recomandă în continuare să purtați o mască de protecție. Spălarea regulată a mâinilor și utilizarea și aruncarea șervețelelor în coșul de gunoi pot reduce răspândirea acestei boli și a altor boli respiratorii.

Pentru durerea în gât, consumul de lichide în cantități mari și o linguriță de miere pot fi de ajutor, potrivit NHS.

Potrivit Royal College of GPs, rata de îmbolnăvire cu Covid este în creștere în toată Marea Britanie, în special în rândul copiilor foarte mici și al persoanelor în vârstă.

Spitalizările legate de Covid sunt, de asemenea, în creștere.

Cum se administrează vaccinul

Persoanele peste 75 de ani pot primi gratuit vaccinul împotriva Covid prin NHS. Acesta poate oferi o protecție bună, chiar și împotriva noilor variante, spune Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA).

Agenția îndeamnă populația să se vaccineze împotriva gripei și a unui alt virus comun în timpul iernii, numit RSV (virusul sincițial respirator), deoarece numărul cazurilor începe să crească înainte de venirea iernii.

„Este normal ca virusurile să muteze și să se schimbe, iar pe măsură ce vor fi disponibile mai multe date despre aceste variante, vom înțelege mai bine cum interacționează acestea cu sistemul nostru imunitar și cum să ne optimizăm protecția, precum și măsurile pe care le putem lua pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili și pentru a ne trăi viața cât mai normal posibil. Cel mai important lucru este ca persoanele eligibile să se vaccineze la momentul potrivit.”, afirmă UKHSA

Dr. Alex Allen, consultant epidemiolog la UKHSA, a adăugat: „Pe baza informațiilor disponibile până în prezent, nu există dovezi care să sugereze că variantele provoacă boli mai grave sau că vaccinurile utilizate în prezent vor fi mai puțin eficiente împotriva acestora.”

Rețineți însă că este posibil să vă infectați din nou cu Covid, chiar dacă ați avut boala foarte recent sau ați fost vaccinat. Reinfecțiile sunt de obicei ușoare, dar vă puteți simți rău și puteți transmite virusul altor persoane.

Testele Covid nu mai sunt disponibile gratuit pe scară largă, dar farmaciile le vând în continuare.

O serie de farmacii și clinici private vând și vaccinuri Covid. Costul variază, unele dintre ele percepând aproximativ 99 de lire sterline pentru o singură doză.

Sursa: BBC

Etichete: Marea Britanie, vaccin, covid,

Dată publicare: 30-09-2025 22:39

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Jurnalista chineză Zhang Zhan, condamnată la încă patru ani de închisoare pentru știrile despre Covid
Stiri externe
Jurnalista chineză Zhang Zhan, condamnată la încă patru ani de închisoare pentru știrile despre Covid

Zhang a fost rearestată după doar trei luni de la eliberare și acuzată pentru continuarea activității jurnalistice despre abuzurile din China.

Măștile din era Covid se transformă într-o problemă majoră de mediu. Avertismenul oamenilor de știință
Stiri Stiinta
Măștile din era Covid se transformă într-o problemă majoră de mediu. Avertismenul oamenilor de știință

Măștile de protecție folosite masiv în timpul pandemiei de Covid-19 s-au transformat într-o problemă majoră de mediu.

Ce este de reţinut din discursul Ursulei von der Leyen despre starea Uniunii: Lui Putin i se pregăteşte un „zid al dronelor”
Stiri externe
Ce este de reţinut din discursul Ursulei von der Leyen despre starea Uniunii: Lui Putin i se pregăteşte un „zid al dronelor”

Acum cinci ani, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a dedicat primul discurs despre starea Uniunii Europene planurilor sale de a folosi pandemia de Covid drept catalizator pentru schimbări pozitive.

Recomandări
Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme, de peste 7,5 miliarde de dolari
Stiri actuale
Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme, de peste 7,5 miliarde de dolari

Ministerul Apărării cere acordul Parlamentului ca să cumpere 216 tancuri de ultimă generație, care vor fi produse la noi în țară. În plus, 76 de vehicule derivate, și 54 de mitraliere ar urma să ajungă în posesia Armatei Române.

Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că are ”mai multe elemente, şi de context şi specific”, referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după ce a citit ”tot dosarul”. 

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2025

45:36

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28