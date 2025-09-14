Măștile din era Covid se transformă într-o problemă majoră de mediu. Avertismenul oamenilor de știință

Măștile de protecție folosite masiv în timpul pandemiei de Covid-19 s-au transformat într-o problemă majoră de mediu.

Pe măsură ce miliardele de măști aruncate și acumulate pe uscat și în cursurile de apă încep să de degradeze, ele pot elibera microplastice și substanțe chimice toxice în mediu, prezentând riscuri atât pentru sănătatea umană, cât și pentru mediu, avertizează oamenii de știință de la Universitatea Coventry, într-un nou studiu lansat pentru a cerceta amploarea acestui fenomen.

Pentru a simula condițiile reale, cercetătorii au plasat măști nefolosite în pahare cu apă ultrapură și le-au lăsat la temperatura camerei timp de 24 de ore. Apa a fost apoi filtrată și analizată folosind tehnici de laborator avansate, cu controale stricte pentru a preveni contaminarea.

Chiar și fără utilizare sau stres fizic, măștile au eliberat cantități măsurabile de microplastice și substanțe chimice în apă.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













