Mai multe cazuri de Covid la copii în București decât de gripă. Au fost internați chiar și bebeluși infectați. Noi simptome

Cazurile de COVID la copii înregistrate în Spitalul ”Victor Gomoiu” în ultimele două luni sunt mai numeroase decât cele de gripă, afirmă medicul infecţionist Claudina Cobzariu.

Medicul infecționist spune că au existat şi nou-născuţi care au fost infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 la doar 20 de zile.

”În aceste două luni am avut în jur de 70 de cazuri de COVID şi mai puţine de gripă. Au fost copilaşi sub un an, chiar copilaşi de 20 de zile care s-au prezentat pozitiv la testul de COVID”, a afirmat, miercuri seară, la Medika Tv, Claudina Cobzariu, medic infecţionist la Spitalul ”Dr. Victor Gomoiu” din Bucureşti.

Ea a arătat că, în general, simptomele sunt unele uşoare la copii.

”Faţă de tulpinile anterioare, această nouă tulpină de COVID, o subvariantă a Omicronului, e mai puţin agresivă faţă de Omicron, dar foarte contagioasă. Ce am putut observa din cazuistica recentă a fost prezenţa unor erupţii cutanate sub forma unor pete roşii pe corp, care se pot asocia cu simptome la nivel digestiv, respirator, dar inclusiv creieraşul copilului poate fi afectat”, a subliniat medicul.

Există două feluri de manifestare a Covid la copii

Claudina Cobzariu a arătat că există două situaţii în cazul infecţiei cu SARS-CoV-2: cea în care copilul se află în forma activă a bolii COVID, dar sunt şi situaţii în care apare sindromul inflamator multisistemic, la 2, 4 sau 6 săptămâni după infecţia activă.

”Diferenţa dintre cele două e că în boala COVID simptomele şi erupţia sunt mult mai blânde, în timp ce la sindromul inflamator multisistemic erupţia mult mai persistentă şi de obicei a fost necesară introducerea unui tratament mai puternic decât cel pe care îl administrăm în mod obişnuit la COVID”, a atras atenţia medicul.

