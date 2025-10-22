Mai multe cazuri de Covid la copii în București decât de gripă. Au fost internați chiar și bebeluși infectați. Noi simptome

Stiri Sanatate
22-10-2025 | 21:26
COVID copii
Shutterstock

Cazurile de COVID la copii înregistrate în Spitalul ”Victor Gomoiu” în ultimele două luni sunt mai numeroase decât cele de gripă, afirmă medicul infecţionist Claudina Cobzariu.

 

autor
Cristian Anton

Medicul infecționist spune că au existat şi nou-născuţi care au fost infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 la doar 20 de zile.

”În aceste două luni am avut în jur de 70 de cazuri de COVID şi mai puţine de gripă. Au fost copilaşi sub un an, chiar copilaşi de 20 de zile care s-au prezentat pozitiv la testul de COVID”, a afirmat, miercuri seară, la Medika Tv, Claudina Cobzariu, medic infecţionist la Spitalul ”Dr. Victor Gomoiu” din Bucureşti.

Ea a arătat că, în general, simptomele sunt unele uşoare la copii.

”Faţă de tulpinile anterioare, această nouă tulpină de COVID, o subvariantă a Omicronului, e mai puţin agresivă faţă de Omicron, dar foarte contagioasă. Ce am putut observa din cazuistica recentă a fost prezenţa unor erupţii cutanate sub forma unor pete roşii pe corp, care se pot asocia cu simptome la nivel digestiv, respirator, dar inclusiv creieraşul copilului poate fi afectat”, a subliniat medicul.

Citește și
COVID
Au apărut noi tulpini Covid care se răspândesc rapid. Simptomele includ dureri puternice în gât și răgușeală

Există două feluri de manifestare a Covid la copii

Claudina Cobzariu a arătat că există două situaţii în cazul infecţiei cu SARS-CoV-2: cea în care copilul se află în forma activă a bolii COVID, dar sunt şi situaţii în care apare sindromul inflamator multisistemic, la 2, 4 sau 6 săptămâni după infecţia activă.

”Diferenţa dintre cele două e că în boala COVID simptomele şi erupţia sunt mult mai blânde, în timp ce la sindromul inflamator multisistemic erupţia mult mai persistentă şi de obicei a fost necesară introducerea unui tratament mai puternic decât cel pe care îl administrăm în mod obişnuit la COVID”, a atras atenţia medicul.

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, coronavirus, copii, simptome, bebelus, gripa, spitale covid,

Dată publicare: 22-10-2025 21:26

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid-19 și vaccinul antigripal în cel de-al doilea control medical al anului
Stiri externe
Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid-19 și vaccinul antigripal în cel de-al doilea control medical al anului

Președintele Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid și vaccinul antigripal în timpul vizitei sale la Centrul Medical Walter Reed de vineri, a anunțat medicul său într-o notă publicată de Casa Albă.

Au apărut noi tulpini Covid care se răspândesc rapid. Simptomele includ dureri puternice în gât și răgușeală
Stiri Sanatate
Au apărut noi tulpini Covid care se răspândesc rapid. Simptomele includ dureri puternice în gât și răgușeală

Dacă vă simțiți rău, aveți dureri în gât și febră, este posibil să fi contractat una dintre noile tulpini de Covid care circulă în această toamnă.

Un nou val de Covid lovește Europa. Creștere bruscă de 50% a îmbolnăvirilor, 11 morți numai în România
Stiri Sanatate
Un nou val de Covid lovește Europa. Creștere bruscă de 50% a îmbolnăvirilor, 11 morți numai în România

Europa este lovită de nou val de Covid, cu o creștere bruscă de 50% a cazurilor de îmbolnăvire. Doar în prima săptămână din septembrie, România a înregistrat o creștere de 29% a cazurilor și 11 decese.

Aproape 4.000 de cazuri de Covid în ultima săptămână, cele mai multe la copii. Sfaturile medicilor
Stiri Sanatate
Aproape 4.000 de cazuri de Covid în ultima săptămână, cele mai multe la copii. Sfaturile medicilor

Aproape 4.000 de cazuri Covid s-au înregistrat în ultima săptămână în România, cele mai numeroase fiind în rândul copiilor sub 9 ani. A crescut astfel și numărul copiilor ajunși la spital, în condițiile în care școala începe peste doar câteva zile.

Statele Unite raportează mai multe infectări cu o nouă variantă de COVID, NB.1.8.1, după o creștere apărută în China
Stiri Sanatate
Statele Unite raportează mai multe infectări cu o nouă variantă de COVID, NB.1.8.1, după o creștere apărută în China

Programul de screening aeroportuar al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a detectat mai multe cazuri ale noii variante COVID-19 - NB.1.8.1 - care a provocat multe cazuri de infecții în China.

Recomandări
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
Stiri actuale
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
Stiri Sociale
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Octombrie 2025

48:52

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28