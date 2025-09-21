Jurnalista chineză Zhang Zhan, condamnată la încă patru ani de închisoare pentru știrile despre Covid

Zhang a fost rearestată după doar trei luni de la eliberare și acuzată pentru continuarea activității jurnalistice despre abuzurile din China.

Zhang Zhan, jurnalista chineză care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din orașul Wuhan, a primit vineri o nouă condamnare de patru ani de închisoare, a anunțat organizația Reporteri Fără Frontiere (RSF), transmite Reuters, preluat de news.ro.

În vârstă de 42 de ani, Zhang fusese deja condamnată în decembrie 2020 la patru ani de detenție pentru acuzația de „provocare de certuri și tulburarea ordinii publice", după ce publicase relatări și videoclipuri din spitale supraaglomerate și străzi pustii, care contraziceau versiunea oficială a autorităților chineze despre amploarea epidemiei.

Noua condamnare pentru continuarea activității jurnalistice

Potrivit RSF, noua sentință a venit după ce Zhang a continuat să vorbească despre abuzurile privind drepturile omului în China, inclusiv pe site-uri din străinătate. Fosta sa avocată, Ren Quanniu, a scris pe rețeaua X că acuzațiile sunt nefondate și reprezintă o formă de persecuție pentru activitatea ei jurnalistică.

Zhang a fost eliberată în mai 2024, dar a fost rearestată după doar trei luni și plasată în Centrul de Detenție Pudong din Shanghai.

Organizații internaționale denunță "persecuția flagrantă". China, țara cu cei mai mulți jurnaliști închiși

Amnesty International, RSF și Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor au cerut eliberarea imediată a jurnalistei, calificând procesul drept „o persecuție flagrantă".

China rămâne țara cu cei mai mulți jurnaliști închișí din lume, cu cel puțin 124 de reporteri aflați în detenție, și se clasează pe locul 178 din 180 în Indexul Libertății Presei RSF pe 2025.

