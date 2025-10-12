Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid-19 și vaccinul antigripal în cel de-al doilea control medical al anului

Președintele Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid și vaccinul antigripal în timpul vizitei sale la Centrul Medical Walter Reed de vineri, a anunțat medicul său într-o notă publicată de Casa Albă.

„În pregătirea pentru viitoarea călătorie internațională, președintele Trump a beneficiat și de controale medicale preventive și vaccinări, inclusiv vaccinul antigripal anual și vaccinul de rapel actualizat împotriva COVID-19”, a transmis medicul președintelui, dr. Sean Barbabella, potrivit CNN.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA nu mai au acum o recomandare generală pentru imunizarea împotriva Covid-19; persoanele care doresc să se vaccineze trebuie să consulte un furnizor de servicii medicale, un proces cunoscut sub numele de luare de decizii clinice comune.

Medicul președintelui SUA a menționat, de asemenea, fără a furniza dovezi, că „vârsta cardiacă” a președintelui este cu 14 ani mai mică decât vârsta sa actuală, 79 de ani.

„Președintele Trump continuă să demonstreze o stare generală de sănătate excelentă. Vârsta sa cardiacă – o măsură validată a vitalității cardiovasculare prin ECG – s-a dovedit a fi cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta sa cronologică. El continuă să mențină un program zilnic solicitant, fără restricții”, a spus Barbabella.

Vizita președintelui la Walter Reed vineri a fost neobișnuită, fiind a doua sa vizită la complex în acest an. El a fost supus unui examen medical în aprilie, iar medicul președintelui a descris acest lucru ca fiind examenul său „anual”.

Președintele a clarificat reporterilor că vizita de vineri a fost un examen „semestrial”.

„Ceea ce este cel mai evident este că echipa medicală a Casei Albe este îngrijorată de ceva care a determinat efectuarea unor teste mai elaborate astăzi, iar raportul este frapant prin lipsa sa de sinceritate și transparență”, a declarat dr. Jonathan Reiner, cardiolog intervențional și analist medical la CNN. „De asemenea, raportul nu conține niciun fel de date.”

Raportul menționează că rezultatele testelor lui Trump sunt „stabile”, dar Reiner a spus că acest lucru nu înseamnă că sunt normale. „Pot spune că tensiunea arterială a cuiva este stabilă. Tot ce înseamnă asta este că tensiunea arterială nu s-a modificat.”

Instrumentul bazat pe inteligență artificială pentru calcularea vârstei cardiace „nu este un instrument utilizat clinic”, a spus Reiner. „Poate că este un instrument în curs de dezvoltare. Dar ceea ce nu ne spun sunt lucrurile pe care le-a avut, care sunt instrumente clinice.”

„În acest moment, este mai semnificativ să înțelegem testele de bază pentru a încerca să înțelegem starea de sănătate cardiovasculară a președintelui”, a spus el.

„Care este fracția lui de ejecție? Inima lui se contractă normal? Care este tensiunea lui arterială? Care este nivelul colesterolului lui? Există vreo dovadă de atac de cord? Are fibrilație atrială? Explicați-ne de ce are aceste vânătăi severe pe mâini, care sunt de obicei cauzate de anticoagulante. Ia anticoagulante? Toate acestea sunt întrebări foarte semnificative din punct de vedere clinic, mult mai semnificative decât vârsta cardiacă derivată din IA.”, a mai spus medicul.

Trump este unul dintre cei mai vârstnici președinți din istoria SUA și a fost supus unei examinări amănunțite din cauza vânătăilor frecvente de pe mâna dreaptă, pe care uneori părea să le acopere cu machiaj gros.

Medicul Casei Albe a invocat „strângerile de mână frecvente” și consumul de aspirină ca fiind cauza.

Casa Albă a dezvăluit în vara acestui an că Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică. Afecțiunea este frecventă la persoanele în vârstă și ușor de tratat, dar a stârnit speculații cu privire la starea sa de sănătate după ce au apărut fotografii în care se vedea umflarea picioarelor sale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













