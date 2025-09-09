Un nou val de Covid lovește Europa. Creștere bruscă de 50% a îmbolnăvirilor, 11 morți numai în România

09-09-2025 | 19:05
Europa este lovită de nou val de Covid, cu o creștere bruscă de 50% a cazurilor de îmbolnăvire. Doar în prima săptămână din septembrie, România a înregistrat o creștere de 29% a cazurilor și 11 decese.

Cristian Anton

Un număr de 5.133 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 1 - 7 septembrie, în creştere cu 28,9% faţă de săptămâna precedentă, a informat marţi Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Un număr de 1.256 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare. Potrivit INSP, au fost raportate 11 decese la persoane infectate cu COVID-19.

În aceeaşi perioadă au fost efectuate 529 de teste RT-PCR şi 16.522 teste rapide antigenice. Rata pozitivităţii a fost de 30,1%, în creştere cu 15,7% faţă de săptămâna anterioară.

Și Bulgaria înregistrează o creștere bruscă a cazurilor de Covid, cu 30% mai mult de la o săptămână la alta, scrie marți Novinite, care semnalează astfel ”debutul unui nou val care ar putea duce în curând la dublarea numărului de infecții”.

Valul actual de Covid pare relativ ușor

Această tendință îngrijorătoare a fost evidențiată de prof. Iva Hristova, directoarea Centrului Național pentru Boli Infecțioase și Parazitare, la Nova TV. Deși multe infecții nu sunt raportate, datele oficiale oferă totuși o imagine clară a renașterii virusului, vârful acestui val fiind așteptat până la sfârșitul lunii septembrie.

Prof. Hristova a explicat că traiectoria ascendentă a COVID-19 în Bulgaria reflectă modelele observate în întreaga Europă, unde numărul de cazuri a crescut cu aproape 50%, de la 22.000 în iulie la 35.000 în august.

Deși numărul total de cazuri raportate oficial poate părea scăzut, acesta servește ca un indicator fiabil al tendinței mai ample, deoarece mulți oameni se bazează pe testarea la domiciliu, care nu este reflectată în statisticile oficiale.

Valul actual pare a fi însă relativ ușor, iar sistemul de sănătate nu este încă supus unei presiuni semnificative. Cu toate acestea, spitalizările sunt în creștere treptată, subliniind nevoia de vigilență.

Prof. Hristova a subliniat simptomele care ar trebui să determine testarea pentru COVID-19: febră mare peste 38°C, oboseală severă, iritații ale gâtului, curgerea nasului și tuse persistentă. Ea a subliniat că probabilitatea unei infecții cu COVID-19 este mare atunci când aceste simptome sunt prezente.

Autoizolarea rămâne principala recomandare

În ceea ce privește gestionarea bolii, prof. Hristova a recomandat că o oarecare ameliorare în primele două zile ale simptomelor este normală. Febra ar trebui să dispară de obicei în decurs de una până la două zile.

Cu toate acestea, dacă febra persistă după a treia zi sau dacă tusea se agravează, este esențial să se solicite asistență medicală, în special pentru persoanele cu afecțiuni cronice sau alte probleme de sănătate preexistente.

Pentru a limita răspândirea virusului, autoizolarea rămâne principala recomandare. „Este important să stați acasă cel puțin o săptămână, nu numai pentru a vă recupera complet, ci și pentru a reduce riscul de transmitere a virusului către alte persoane”, a subliniat prof. Hristova.

Ghidul reflectă o abordare prudentă care vizează protejarea sănătății publice, permițând în același timp persoanelor să își gestioneze boala în siguranță.

Creșterea reînnoită a infecțiilor evidențiază prezența continuă a COVID-19 în Bulgaria și Europa, întărind necesitatea conștientizării, a testării la timp și a respectării măsurilor de izolare pentru a preveni răspândirea ulterioară.

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

