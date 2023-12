Cătină, alimentul minune. Beneficiile, proprietățile și contraindicațiile produselor cu cătină

Fructele acesteia, care sunt mici, rotunde și portocalii, sunt incluse în categoria alimentelor funcționale, care și-au dovedit beneficiile pentru sănătate, datorită conținutului bogat în substanțe bioactive. Fructele de cătină conțin o varietate de antioxidanți, vitamine și minerale. Pe de altă parte, chiar și frunzele acestei plante ar aduce o serie de beneficii organismului, ele fiind utilizate în prepararea infuziilor (ceai de cătină). Descoperă ce conține cătina, ce beneficii poate aduce organismului și când este contraindicată.

Cătina – proprietățile medicinale

Cătina conține antioxidanți din abundență. Acești compuși au proprietatea de a contracara acțiunea radicalilor liberi, protejând organismul de boli precum cancerul sau afecțiunile cardiovasculare, dar și de procesele de îmbătrânire, arată Healthline. Carotenoizii și compușii polifenolici (flavonoide și acizi fenolici) sunt principalele substanțe antioxidante din cătină, potrivit studiului „Phytochemistry, health benefits, and food applications of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.): A comprehensive review”, de Zhen Wang și colaboratorii.

Fructele acestei plante conțin vitaminele C, K, A și E, vitamine din complexul B, dar și fier, potasiu, magneziu, zinc, calciu. Frunzele și semințele sunt bogate în fitosteroli, substanțe care reduc absorbția colesterolului în organism, reducând astfel riscul de boli cardiovasculare, conform Healthline.

Uleiul obținut din cătină furnizează toate tipurile de acizi grași Omega, jumătate din grăsimile acestuia fiind polinesaturate și mononesaturate – două tipuri de grăsimi sănătoase.

Așa cum prezintă studiul anterior menționat și cercetarea „Phenolic compounds, antioxidant activity and sensory evaluation of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) leaf tea” (Qian He și colaboratorii), datorită substanțelor biologic active din cătină, această plantă are proprietăți:

Antioxidante;

Antiinflamatorii;

Anti-coagulante;

Anti-obezitate;

Antimicrobiene și antivirale;

Hepatoprotective;

Neuroprotective;

Anti-hiperlipidemice;

Anti-cancer;

Cardioprotective;

Dermatoprotectoare;

Imunomodulatoare.

Pentru a te bucura de toate aceste substanțe nutritive, este important să consumi fructele în stare proaspătă. Prin urmare, nu le prepara termic (cum ar fi prin fierbere). Poți adăuga cătina în smoothie, limonadă, terciuri și salate de fructe sau o poți consuma ca atare.

Cătina se găsește în stare proaspătă în aprozare doar în sezonul de toamnă, însă în supermarket o poți găsi în varianta congelată tot anul. Congelarea este o metodă de conservare care nu afectează profilul nutrițional al fructelor și legumelor.

Cătina beneficii și contraindicații

Consumată regulat, cătina ar putea aduce o serie de beneficii importante. În orice caz, aceasta nu trebuie consumată excesiv și nu anulează efectele negative ale unei diete dezechilibrate. Prin urmare, este important să te asiguri că alimentația ta este variată și de calitate.

Suc de cătină – proprietăți

Fructele de cătină, extractul și sucul obținut din acestea pot aduce următoarele beneficii:

Susțin sănătatea inimii: Nutrienții antioxidanți și antiinflamatori protejează organismul împotriva afecțiunilor cardiace, iar fitosterolii previn absorbția colesterolului rău (LDL) și ateroscleroza, relatează Healthline. În plus, quercetina, un compus regăsit în cătină, este un antioxidant asociat direct cu reducerea riscului de boli cardiovasculare. De asemenea, cătina scade riscul de formare a cheagurilor de sânge și de evenimente precum tromboza, datorită proprietăților antiagregante plachetare, arată studiul „Phytochemistry, health benefits, and food applications of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.): A comprehensive review”;

Ajută la controlul glicemiei: Conform surselor anterior menționate, cătina ar putea reduce nivelul glicemiei și ar îmbunătăți sensibilitatea la insulină, în contextul unei alimentații sănătoase;

Îmbunătățesc controlul ponderal: Printr-o serie de mecanisme moleculare, nutrienții din cătină ar inhiba acumularea de lipide și câștigul în greutate, arată studiul de mai sus. Totuși, nu uita că sportul și calitatea alimentației per ansamblu sunt determinanții principali ai greutății;

Pot întări imunitatea și inhiba multiplicarea unor patogeni: Așa cum prezintă Healthline, uleiul de cătină poate proteja organismul împotriva infecțiilor, datorită conținutului de flavonoide. De asemenea, potrivit studiului menționat anterior, cătina ar avea activitate împotriva unor bacterii și virusuri;

Contribuie la protecția organismului împotriva cancerului: Conform surselor de mai sus, uleiul și extractul de cătină ar avea efecte anti-cancer;

Protejează sănătatea ficatului: Datorită flavonoidelor și luteinei, un carotenoid, cătina ar avea proprietăți hepatoprotectoare.

Ceai de cătină beneficii

Nu doar fructele de cătină se asociază cu efecte pozitive asupra sănătății, ci și infuzia de frunze ale acestei plante.

Studiul „Phenolic compounds, antioxidant activity and sensory evaluation of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) leaf tea”, care a investigat compoziția ceaiului de frunze de cătină, menționează următoarele efecte potențiale ale acestei infuzii asupra organismului:

Scăderea stresului oxidativ asociat cu îmbătrânirea și bolile cronice;

Reducerea nivelului de grăsimi din sânge;

Scădere în greutate, în contextul unui stil de viață sănătos;

Modularea imunității.

În ce boli poate aduce beneficii cătina

Sursele de mai sus, alături de VerywellHealth, sugerează că uleiul și extractul obținut din cătină ar putea fi adjuvante în anumite afecțiuni:

Afecțiuni cutanate: Aplicarea topică a uleiului de cătină sau a cremelor care conțin extract din această plantă ar putea ameliora arsurile minore, ar reduce psoriazisul, acneea și eczema;

Hipercolesterolemie: Produsele care conțin cătină ar putea fi utilizate pentru îmbunătățirea profilului lipidic (nivelul de grăsimi din sânge), deoarece conțin fitosteroli;

Prediabet: Un studiu clinic mic, și anume „Effect of Sea Buckthorn on Plasma Glucose in Individuals with Impaired Glucose Regulation: A Two-Stage Randomized Crossover Intervention Study” (Zhongxia Ren și colaboratorii), arată că persoanele cu prediabet ar putea beneficia de o ușoară scădere a glicemiei după consumul zilnic de 90 ml piure de cătină, timp de 5 săptămâni. Totuși, rezultatele au arătat modificări foarte mici ale valorilor glicemice. Intervenția asupra stilului de viață rămâne esențială în cazul acestei tulburări;

Cancer: Quercetina din cătină ar contribui la distrugerea celulelor canceroase. De asemenea, conform Healthline, nutrienții din uleiul de cătină ar proteja celulele sănătoase în timpul radioterapiei, însă cercetările sunt limitate doar pe animale.

În orice caz, sunt necesare mai multe studii pentru a confirma efectele pozitive ale cătinei asupra organismului. Dacă ești diagnosticat cu o afecțiune cronică, întreabă întotdeauna medicul înainte de a începe să utilizezi un supliment alimentar.

Contraindicațiile cătinei

Conform Healthline, nu sunt există încă studii suficiente pentru a stabili cu certitudine contraindicațiile cătinei și produselor care conțin cătină. În general, este considerată o plantă sigură, care nu se asociază cu riscuri.

Pe de altă parte, WebMD atenționează că suplimentarea dietei cu un produs care conține cătină poate încetini coagularea sângelui. Astfel, se asociază cu risc de sângerare și echimoze (vânătăi) la persoanele cu tulburări de sângerare. În acest context, aceeași sursă recomandă întreruperea administrării suplimentelor de acest tip cu minim 2 săptămâni înainte de o intervenție chirurgicală programată.

Suplimentele cu cătină pot interacționa cu unele medicamente, cum ar fi anticoagulantele și antihipertensivele. Cere întotdeauna sfatul medicului înainte de a utiliza un produs naturist, dacă ești diagnosticat cu o afecțiune cronică sau dacă urmezi un tratament medicamentos.

Prin urmare, cătina este o plantă cu beneficii potențiale importante, motiv pentru care merită să incluzi aceste fructe în dietă. Nu uita, însă, că este esențial să ai o alimentație variată și echilibrată pe termen lung.

