Joan Baez, revoltată de politica lui Trump, a revenit în studio pentru a înregistra melodia „No Kings”. VIDEO

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o să se întoarcă în studio, a declarat pentru AFP legenda folk americană Joan Baez, care tocmai a înregistrat o nouă melodie de „protest”.

Piesa, pe care ea o descrie ca fiind un „cântec de protest”, se intitulează „No Kings” (Fără regi), în referință la sloganurile manifestațiilor anti-Trump din Statele Unite. Scrisă de Jesse Welles, un cântăreț folk în vârstă de 33 de ani originar din Arkansas, piesa a fost interpretată mai întâi de cei doi cântăreți pe scenă, apoi duo-ul a înregistrat-o în studio, pentru o lansare prevăzută în zilele următoare.

„Îmi place să cânt cu oameni mai tineri, iar această piesă este perfectă pentru vocea mea. A fost o adevărată plăcere”, declară Joan Baez, aflată în vizită la Paris pentru lansarea în Franța a volumului său de poezie „Quand tu verras ma mère, invite-la à danser” (Points).

Figură emblematică a anilor hippie, artista, care va împlini în curând 85 de ani, nu a mai lansat nimic de la albumul său „Whistle Down the Wind”, din 2018. Dar, revoltată de politica președintelui american, ea a revenit în studio pentru acest titlu.

Un „imn” pentru o nouă generație de activiști

„Avem nevoie de un imn, ceva ce toată lumea poate cânta”, intonând pur și simplu „No Kings, no Kings, no Kings”, estimează activista, care a mers alături de Martin Luther King și a cântat pentru pace și justiție socială, la Woodstock și în întreaga lume.

Jesse Welles, la rândul său, este cunoscut pentru textele sale despre Donald Trump, miliardarul pedocriminal Jeffrey Epstein sau poliția de imigrare, criticând dur agenții săi numiți „ICE”.

Autorul, compozitorul și interpretul amintește de fostul companion al lui Joan Baez, Bob Dylan, monument al muzicii folk, laureat al Premiului Nobel pentru literatură și încă activ la 84 de ani.

Deși Joan Baez recunoaște „asemănări” între ei, ea se declară „fericită să-l lase pe Dylan pe piedestalul care i se cuvine”.

Povestea lor de dragoste a fost în centrul filmului biografic „A Complete Unknown” (2024), regizat de James Mangold, cu Timothée Chalamet în rolul cântărețului-poet.

„Filmul a fost un eveniment uriaș”, își amintește Joan Baez, mulțumită de interpretarea Monicăi Barbaro, actrița nominalizată la Oscar care a consultat-o de mai multe ori în timpul cercetărilor sale.

Revenirea lui Joan Baez

Recentele sale reveniri în lumina reflectoarelor se explică și prin atenția acordată de două superstaruri, Taylor Swift și Lana Del Rey.

Prima a invitat-o la un concert în California în 2015, iar a doua, cu care a cântat și pe scenă, i-a dedicat o melodie prieteniei lor, „Dance Till We Die” (2021).

Când nu-și face griji pentru democrația americană și nu se dedică pasiunii sale pentru pictură sau găinilor, Joan Baez, care locuiește în sudul Californiei, își consultă arhivele personale.

Acestea au alimentat documentarul „Joan Baez: I Am a Noise” (2023), dezvăluind lupta ei împotriva depresiei, consumul excesiv de medicamente și convingerea că a suferit traume în copilărie din partea tatălui.

Ultimul ei proiect autobiografic este o colecție de poezii, adunate din bucăți de hârtie, caiete și computere vechi, datând de câteva decenii.

Cartea, care tocmai a apărut în Franța, conține în special texte scrise în timp ce se lupta cu o tulburare disociativă de identitate, o stare mentală în care persoana adoptă mai multe identități.

„Era ceva special în modul în care poezia era scrisă de voci interioare”, își amintește ea.

„Vreau cu adevărat să las o moștenire sinceră, fie că este vorba de poezie, muzică sau documentare”, afirmă Joan Baez, care nu mai cântă la chitară și a realizat ultimul său turneu în 2019.

Predispusă la coșmaruri și uneori luptând să țină la distanță „întunericul și melancolia”, artista asigură totuși că ultimul deceniu a fost cel mai fericit din viața ei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













