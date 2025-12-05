Un adolescent în stare critică a fost salvat de un aparat mobil ECMO pe durata transportului aerian. Cursă contracronometru

Cursă contracronometru pentru salvarea unui adolescent de 17 ani rănit grav pe un teren de sport.

Echipe medicale din trei județe s-au mobilizat pentru a-i asigura suportul vital necesar, iar un dispozitiv de respirație extracorporală mobil i-a ținut organismul în viață până la operație.

România face progrese în utilizarea acestei tehnologii, însă experții avertizează că avem nevoie de mai multe echipe pregătite pentru astfel de intervenții.

Tânărul de 17 ani, accidentat la fotbal, a fost internat inițial în spitalul din Miercurea Ciuc. Starea lui s-a agravat și pentru că avea nevoie de o intervenție la inimă, medicii au decis să-l transporte la Târgu Mureș.

Doar că problema de la inimă i-a afectat și plămânii, așa că situația a devenit critică, iar băiatul trebuia conectat la ECMO - un aparat special care preia funcția respiratorie pe parcursul zborului. Dispozitivul mobil a fost adus de o echipă de specialiști de la Oradea.

Prof. dr. Horațiu Suciu, medic primar chirurgie cardiacă: „Această acțiune, practic, a susținut copilul în viață și a putut ajunge la Institutul din Târgu Mureș. În cursul nopții s-a intrat în sala de operații, s-a făcut intervenția de înlocuire a valvei mitrale.”

ECMO, ultima șansă pentru pacienți critici

ECMO sau plămânul artificial reprezintă ultima șansă pentru pacienții cu insuficiență respiratorie severă ori șoc cardiogen și poate fi folosit inclusiv atunci când apar complicații în urma transplantului cardiac sau pulmonar.

Corespondent Știrile PRO TV: „În cadrul procedurii ECMO un aparat preia funcția plămânilor sau a inimii ori pe amândouă. Dispozitivul extrage sângele din organismul pacientului, îl oxigenează și apoi îl reintroduce în corp.”

În România cele mai multe proceduri se fac în cadrul unor spitale mari. Însă prea puține echipe medicale au experiența necesară pentru a monta ECMO în afara unităților sanitare. Medicii de la Oradea spun că în situații mai complicate, așa cum a fost cazul tânărului de la Miercurea Ciuc, cer și sfatul unor colegi români din străinătate, acolo unde astfel de proceduri sunt mult mai frecvente.

Dr. Beres Zsolt, medic primar medicină urgență Oradea: „Avem o colaborare foarte bună cu o clinică din Kassel și un medic român care lucrează acolo, care vine la noi pentru training și la cazurile complexe întotdeauna cerem și expertiza lui.”

Prof. dr. Horațiu Suciu, medic primar chirurgie cardiacă: „Acest suport circulator mecanic salvează vieți. Acest lucru nu trebuie să-l mai demonstrăm noi, pentru că este demonstrat de alte instituții și alte sisteme sanitare mult mai avansate decât noi. Noi trebuie să ținem cont de experiența acestora și să aplicăm aceste protocoale.”

Cel puțin 11 spitale din țară au dispozitive ECMO, însă pentru România, provocarea majoră rămâne pregătirea specialiștilor pentru a folosi aceste dispozitive în situații de urgență și în afara unităților sanitare, așa cum se întâmplă în străinătate.

