Un portret al legendarului boxer Mohamed Ali, pictat de Andy Warhol, a fost vândut pentru 18 milioane de dolari

boxer Mohamed Ali
Un portret dedicat legendarului boxer Mohamed Ali, pictat de Andy Warhol, a fost vândut, în cadrul avanpremierei VIP a Art Basel Miami Beach, pentru 18 milioane de dolari unui colecţionar privat de către galeria Lévy Gorvy Dayan.

Opera, acrilic şi cerneală serigrafică pe pânză, a aparţinut cândva lui Richard L. Weisman, un prieten al sportivului. El a fost cel care i-a comandat pictorului american seria de zece tablouri „Athletes” în 1977, în care au fost reprezentaţi şi Kareem Abdul-Jabbar, Chris Evert, Rod Gilbert şi O.J. Simpson.

În ultimii ani, pânza a fost expusă la câteva sute de metri de locul în care s-a născut legenda lui Mohamed Ali, la Miami Beach Convention Center. Acolo, în februarie 1964, boxerul – numit Cassius Clay până la acea dată – a livrat una dintre cele mai mari lupte ale sale, făcându-l KO pe adversarul său Sonny Liston la doar 22 de ani. „A fost un şoc de personalităţi… un spectacol cu puternice conotaţii politice, în plină mişcare pentru drepturile civile”, descrie centrul din Florida.

Warhol și Ali: întâlnirea dintre artă și istorie

Andy Warhol a pictat portretul lui Ali la 13 ani după această confruntare istorică, care l-a transformat pe sportiv dintr-un outsider într-un simbol.

Galeria Lévy Gorvy Dayan a ezitat mult timp între a scoate opera la licitaţie, a o vinde în cadrul unei sesiuni private sau a o expune într-un târg de artă. În cele din urmă, instituţia a decis să se alinieze la Art Basel Miami pentru a atrage atenţia publicului bogat al evenimentului, relatează Artnews.

Sursa: News.ro

Etichete: licitatie, box, tablou,

Dată publicare: 06-12-2025 09:40

