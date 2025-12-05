Colegiul Medicilor le cere autorităților „soluții și măsuri viabile” pentru reluarea activității medicale în județul Prahova

Stiri Sanatate
05-12-2025 | 12:27
apa prahova

Colegiul Medicilor din România cere autorităţilor ”soluţii şi măsuri viabile” pentru ca activitatea medicală să se poată desfăşura în judeţul Prahova, iar pacienţii să poată beneficia de servicii.

autor
Claudia Alionescu

Pe lângă activitatea celor cinci spitale, este afectată de lipsa apei şi activitatea medicilor de familie şi a celor din ambulatoriu.

Colegiul Medicilor din România anunţă că prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedintele organismului, a avut o discuţie cu preşedintele Colegiului Medicilor Prahova, dr. Petrovici Mihaela, abordând dificultăţile întâmpinate în judeţ ca rezultat al deficitului de apă potabilă.

”Apa reprezintă un element esenţial, având, în acelaşi timp, o importanţă primordială pentru întreaga comunitate. Este esenţial să subliniem că, pe lângă spitalele din jud. Prahova, criza apei afectează în mod direct şi cabinetele medicilor de familie şi de ambulatoriu”, au transmis reprezentanţii Colegiului Medicilor.

Potrivit acestora, Cătălina Poiană a evidenţiat importanţa dialogului la nivel local între Colegiul Medicilor Prahova şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova, instituţii ce sunt implicate pentru sprijinul unităţilor medicale afectate.

Citește și
coada apa
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

”Colegiul Medicilor din România solicită autorităţilor competente să identifice soluţii şi măsuri viabile pentru ca activitatea medicală să se desfăşoare şi să poată fi acordată în condiţii optime pacienţilor din judeţul Prahova, indiferent de categoria unităţilor”, au mai transmis reprezentanţii organismului profesional.

Peste 107.000 de oameni sunt afectaţi de lipsa apei în judeţele Prahova şi Dâmboviţa. De asemenea, sunt afectate cinci spitale, instituţii şi unităţi de învăţământ.

Prețurile ridicate nu i-au oprit pe vizitatori să deguste mâncărurile tradiționale de la târgurile de Crăciun din Capitală

Sursa: News.ro

Etichete: prahova, colegiul medicilor, spitale,

Dată publicare: 05-12-2025 12:27

Articol recomandat de sport.ro
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Citește și...
Colegiul Medicilor avertizează: criza apei din Prahova lovește direct cabinetele medicilor de familie și ambulatoriile
Stiri actuale
Colegiul Medicilor avertizează: criza apei din Prahova lovește direct cabinetele medicilor de familie și ambulatoriile

Criza apei din judeţul Prahova afectează, pe lângă spitalele din judeţ, şi cabinetele medicilor de familie şi de ambulatoriu, atrag atenţia reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR).

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
Stiri actuale
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

Criza apei potabile din Prahova. Compania ESZ anunță că poate relua livrarea apei către operatori şi către industrie
Stiri actuale
Criza apei potabile din Prahova. Compania ESZ anunță că poate relua livrarea apei către operatori şi către industrie

Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) anunţă, joi, că poate să livreze apă către operatori şi către industrie pentru a fi apoi livrată către populaţie.

 

Recomandări
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale ale magistraților
Stiri actuale
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale ale magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis, vineri, să sesizeze din nou Curtea Constituțională a României (CCR) în privința legii pensiilor speciale ale magistraților.

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume
Stiri externe
Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

Noua strategie de securitate naţională a lui Donald Trump, publicată discret joi, conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizaţional, şi acordă relativ puţină atenţie Orientului Mijlociu şi Africii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Decembrie 2025

03:30:31

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28