RCA la trotinete. Controalele ar putea începe în câteva zile. Ce a rămas încă „în ceață”

06-12-2025 | 09:54
Trotinete
Shutterstock

Poți lua amendă dacă mergi prin oraș cu trotineta fără RCA, după 13 decembrie?

autor
Știrile PRO TV

Pentru că au mai rămas doar câteva zile până la acest termen limită, am cerut clarificări de la Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și brokeri de asigurări.

Răspunsul scurt: obligația RCA există deja. Însă aplicarea în teren depinde de norme tehnice pe care ASF care încă le lucrează, dar și de modul în care poliția va decide să facă verificările.

Când a apărut discuția despre RCA la trotinete
Tema e veche de aproape 2 ani.

În 2023, Guvernul a adoptat un proiect de modificare a Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie RCA. În expunerea de motive, Executivul spunea că trebuia să transpună Directiva europeană 2021/2118/CE, care extinde protecția RCA la vehiculele ușoare cu propulsie proprie.

Proiectul a mers la Parlament, a fost adoptat în 2025 și promulgat de președintele Nicușor Dan.

Noua lege a primit numărul 181/2025 și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1049/13.11.2025.

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Sursa: spotmedia.ro

rca, trotinete,

Dată publicare: 06-12-2025 09:54

