Bulgaria intervine pentru salvarea unui petrolier rus sancționat, lovit de o dronă ucraineană, aproape eşuat lângă coastă

Stiri externe
06-12-2025 | 09:18
petrolier
Shutterstock

Autorităţile maritime, poliţia de frontieră şi marina bulgară sunt pregătite pentru operaţiuni de salvare a unei nave care a intrat vineri în apele teritoriale ale ţării, a anunţat Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat, scrie Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Operaţiunea a fost suspendată din cauza vremii nefavorabile. Nava a fost identificată ca fiind petrolierul sancţionat „Kairos”, care a fost lovit săptămâna trecută în Marea Neagră de o dronă ucraineană în zona economică exclusivă a Turciei, iar echipajul său a fost salvat după ce nava a luat foc.

Kairos a fost una dintre cele două nave sancţionate lovite de drone navale ucrainene în timp ce se îndreptau către un port rusesc pentru a se încărca cu petrol destinat pieţelor externe, în contextul în care Kievul încearcă să exercite presiuni asupra vastei industrii petroliere ruse.

Explozia și incendiul de la bordul navei

Nava a suferit o explozie şi a luat foc în timp ce se îndrepta din Egipt spre Rusia, a declarat Ministerul Transporturilor din Turcia.

Vasul a fost reperat de serviciile de control maritim vineri dimineaţă, dar nu a răspuns la apelurile de contact. În urma contactelor cu navele care treceau prin zonă şi cu Centrul de Coordonare Maritimă din Ankara, s-a confirmat că la bord se aflau 10 persoane, care au trimis ulterior o cerere de evacuare.

Citește și
Nava rusească cu 20.000 de tone de explozibil plutește pe teritoriul aliat. A lansat semnale SOS
Incident grav în largul Scoţiei. Navă spion rusească, acuzată că a îndreptat lasere spre piloții britanici care o monitorizau

Poliţia de frontieră şi un elicopter al marinei bulgare au fost trimise în ajutor, dar nava a ancorat la aproximativ o milă marină est de staţiunea bulgară Ahtopol şi şi-a oprit mişcarea. Ea a fost supravegheată constant din cauza vântului puternic. Potrivit agenţiei Novinite, petrolierul a eşuat în apropierea coastei bulgare. Cei zece membri ai echipajului navei sunt în siguranţă, echipaţi cu echipament de protecţie şi menţin o comunicare continuă cu autorităţile.

Potrivit administraţiei regionale din Burgas, în prezent nu există niciun impact asupra mediului. Informaţiile iniţiale indică faptul că petrolierul este gol şi nu transporta petrol.

Echipamente pregătite pentru reluarea operațiunii

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a declarat că echipa specializată a poliţiei de frontieră este gata să navigheze către navă şi că două avioane sunt pregătite să se alăture operaţiunii imediat ce vremea se va stabiliza.

Marţi, un alt petrolier sub pavilion rus încărcat cu ulei de floarea-soarelui a raportat un atac cu drone în largul coastei turce, dar cei 13 membri ai echipajului său nu au fost răniţi.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat miercuri că atacurile „extrem de înfricoşătoare” din Marea Neagră asupra petrolierelor având legătură cu Rusia ameninţă siguranţa tuturor din regiune şi arată că războiul din Ucraina se extinde.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Sursa: News.ro

Etichete: Bulgaria, navă, drona,

Dată publicare: 06-12-2025 09:18

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
Citește și...
Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Pacific. Patru bărbați au fost uciși. VIDEO
Stiri externe
Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Pacific. Patru bărbați au fost uciși. VIDEO

Armata SUA anunţă că a ucis, joi, patru bărbaţi într-un atac asupra unei nave suspectate că transporta droguri în apele internaţionale din Pacificul de Est, scrie Reuters.

Incident grav în largul Scoţiei. Navă spion rusească, acuzată că a îndreptat lasere spre piloții britanici care o monitorizau
Stiri externe
Incident grav în largul Scoţiei. Navă spion rusească, acuzată că a îndreptat lasere spre piloții britanici care o monitorizau

Nava spion rusească Iantar a îndreptat lasere spre echipajele avioanelor britanice care o monitorizau, a declarat miercuri ministrul apărării John Healey, citat de DPA.

Final de criză la granița României. Incendiul de la nava plină cu GPL a fost stins. Locuitorii din Plauru pot reveni acasă
Stiri actuale
Final de criză la granița României. Incendiul de la nava plină cu GPL a fost stins. Locuitorii din Plauru pot reveni acasă

Petrolierul încărcat cu GPL, care a luat foc, luni, în apele ucrainene, după un atac rusesc cu drone, nu mai arde. Așa că autoritățile au decis să ridice măsura de evacuare în localitățile Ceatalchioi și Plauru din Tulcea.

Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate
Stiri actuale
Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate

Este pericol major la granița României. Un petrolier încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat lângă portul Ismail din Ucraina.

Recomandări
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO
Stiri externe
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO

Responsabilii americani i-au avertizat pe omologii europeni că, dacă nu-și consolidează până în 2027 capacitățile defensive, Statele Unite își vor sista participarea la anumite mecanisme de apărare ale NATO.

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă
Stiri actuale
Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se îndreaptă spre o posibilă soluționare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vineri seară alimentarea cu apă va fi reluată treptat, dar a avertizat că apa nu va fi deocamdată potabilă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Decembrie 2025

02:16:47

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Cătălin Măruță la întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28