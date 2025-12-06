Bulgaria intervine pentru salvarea unui petrolier rus sancționat, lovit de o dronă ucraineană, aproape eşuat lângă coastă

Autorităţile maritime, poliţia de frontieră şi marina bulgară sunt pregătite pentru operaţiuni de salvare a unei nave care a intrat vineri în apele teritoriale ale ţării, a anunţat Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat, scrie Reuters.

Operaţiunea a fost suspendată din cauza vremii nefavorabile. Nava a fost identificată ca fiind petrolierul sancţionat „Kairos”, care a fost lovit săptămâna trecută în Marea Neagră de o dronă ucraineană în zona economică exclusivă a Turciei, iar echipajul său a fost salvat după ce nava a luat foc.

Kairos a fost una dintre cele două nave sancţionate lovite de drone navale ucrainene în timp ce se îndreptau către un port rusesc pentru a se încărca cu petrol destinat pieţelor externe, în contextul în care Kievul încearcă să exercite presiuni asupra vastei industrii petroliere ruse.

Explozia și incendiul de la bordul navei

Nava a suferit o explozie şi a luat foc în timp ce se îndrepta din Egipt spre Rusia, a declarat Ministerul Transporturilor din Turcia.

Vasul a fost reperat de serviciile de control maritim vineri dimineaţă, dar nu a răspuns la apelurile de contact. În urma contactelor cu navele care treceau prin zonă şi cu Centrul de Coordonare Maritimă din Ankara, s-a confirmat că la bord se aflau 10 persoane, care au trimis ulterior o cerere de evacuare.

Poliţia de frontieră şi un elicopter al marinei bulgare au fost trimise în ajutor, dar nava a ancorat la aproximativ o milă marină est de staţiunea bulgară Ahtopol şi şi-a oprit mişcarea. Ea a fost supravegheată constant din cauza vântului puternic. Potrivit agenţiei Novinite, petrolierul a eşuat în apropierea coastei bulgare. Cei zece membri ai echipajului navei sunt în siguranţă, echipaţi cu echipament de protecţie şi menţin o comunicare continuă cu autorităţile.

Potrivit administraţiei regionale din Burgas, în prezent nu există niciun impact asupra mediului. Informaţiile iniţiale indică faptul că petrolierul este gol şi nu transporta petrol.

Echipamente pregătite pentru reluarea operațiunii

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a declarat că echipa specializată a poliţiei de frontieră este gata să navigheze către navă şi că două avioane sunt pregătite să se alăture operaţiunii imediat ce vremea se va stabiliza.

Marţi, un alt petrolier sub pavilion rus încărcat cu ulei de floarea-soarelui a raportat un atac cu drone în largul coastei turce, dar cei 13 membri ai echipajului său nu au fost răniţi.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat miercuri că atacurile „extrem de înfricoşătoare” din Marea Neagră asupra petrolierelor având legătură cu Rusia ameninţă siguranţa tuturor din regiune şi arată că războiul din Ucraina se extinde.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













