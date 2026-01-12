Încăierare violentă într-o închisoare din Georgia. Trei deținuți au murit, iar alți 12 au fost răniți

12-01-2026 | 14:24
O încăierare izbucnită duminică într-o închisoare din Georgia, în sudul Statelor Unite, s-a soldat cu trei morţi în rândul deţinuţilor şi 12 răniţi, între care un gardian, au relatat luni media locale americane, preluate de AFP.

Sabrina Saghin

Conform poliţiei locale, o încăierare a izbucnit între deţinuţi în timpul orelor de vizită la închisoarea statului Washington din oraşul Davisboro, a relatat CBS News.

Şeriful comitatului Washington, Joel Cochran, a declarat pentru o filială locală CBS că au avut loc „mai multe încăierări puternice".

Motivul încăierărilor nu a fost specificat. Situaţia este acum sub control, a precizat Cochran.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 12-01-2026 14:24

